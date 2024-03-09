Mastürbasyon Sahnesiyle Gündeme Gelen Hafsanur Sancaktutan'ın Estetik Açıklaması Ünlüleri Biraz Kızdıracak!

Genç yaşında oynadığı yapımlarla yıldızını epey parlatan Hafsanur Sancaktutan, hatırlarsanız Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer de estetik açıklaması ile gündeme geldi.