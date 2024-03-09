Mastürbasyon Sahnesiyle Gündeme Gelen Hafsanur Sancaktutan'ın Estetik Açıklaması Ünlüleri Biraz Kızdıracak!
Mastürbasyon Sahnesiyle Gündeme Gelen Hafsanur Sancaktutan'ın Estetik Açıklaması Ünlüleri Biraz Kızdıracak!
Genç yaşında oynadığı yapımlarla yıldızını epey parlatan Hafsanur Sancaktutan, hatırlarsanız Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan mastürbasyon sahnesiyle uzun bir süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer de estetik açıklaması ile gündeme geldi.
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23 yaşında yer aldığı her yapımda kariyer basamaklarını başarıyla tırmanan Hafsanur Sancaktutan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ünlü oyuncu son olarak başrollerini Kerem Bürsin ile paylaştığı "Ya Çok Seversen" isimli dizi ile ekran karşısına geçmişti.
Hatırlarsanız Hafsanur Sancaktutan'ı Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncular ile birlikte "Dünyayla Benim Aramda" isimli projede de izlemiştik.
Hatta ünlü oyuncunun mastürbasyon sahnesi çok konuşulmuştu. Sancaktutan ise bu sahneler için "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.
Genç oyuncu bu sefer de estetik açıklamaları ile gündeme geldi. Hafsanur Sancaktutan estetik konusu için "Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor. Bunları yok etmek istemem. Genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum." açıklamalarında bulundu.
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"Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Herkes birbirine benziyor" diyen ünlü oyuncu erkek oyuncuların estetik yaptırmasını ise şaşkınlıkla izlediğini belirtti.
Siz ünlü oyuncunun estetik açıklamaları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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