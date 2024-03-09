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Cem Yılmaz’ı Durdurabilene Aşk Olsun: Necla'sına Büyük Düşen Komedyen Şömine Başında Kendini Şarkılara Vurdu!

Cem Yılmaz’ı Durdurabilene Aşk Olsun: Necla'sına Büyük Düşen Komedyen Şömine Başında Kendini Şarkılara Vurdu!

Cem Yılmaz
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:43

Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla hepimizi meraktan çatlatan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Yeni sevgilisine büyük düşen Cem Yılmaz, bu sefer de şömine başında sevgilisine şarkılar söyledi.

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Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem oyunculuğu hem de imza attığı her projesi ile Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden bir tanesi.

Komedi sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem oyunculuğu hem de imza attığı her projesi ile Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden bir tanesi.

Ünlü komedyen sadece kariyeri ile değil aşk hayatı ile de sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri. Ünlü komedyenin çalkantılı aşk hayatına yetişmek de mümkün değil!

Ünlü komedyen sadece kariyeri ile değil aşk hayatı ile de sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri. Ünlü komedyenin çalkantılı aşk hayatına yetişmek de mümkün değil!

Hatırlarsanız Ahu Yağtu ile olaylı boşanmasından sonra hayatına Ayşe Hatun Önal'ı alan Cem Yılmaz daha sonra Defne Samyeli'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Defne Samyeli'den sonra ise Cem Yılmaz'ın yanında Serenay Sarıkaya'yı görmüştük.

Hatırlarsanız Ahu Yağtu ile olaylı boşanmasından sonra hayatına Ayşe Hatun Önal'ı alan Cem Yılmaz daha sonra Defne Samyeli'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Defne Samyeli'den sonra ise Cem Yılmaz'ın yanında Serenay Sarıkaya'yı görmüştük.

Bir süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gizemli bir ayakkabı karesi paylaşıp "O kaddaaaar!" notu düşünce magazin dünyasının tüm meraklı gözlerini üzerine çevirdi.

Bir süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gizemli bir ayakkabı karesi paylaşıp "O kaddaaaar!" notu düşünce magazin dünyasının tüm meraklı gözlerini üzerine çevirdi.

Herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu düşünürken gizemli sevgili kendi paylaşımı ile sırrı çözdü.

Herkes topuklu ayakkabının kim olduğunu düşünürken gizemli sevgili kendi paylaşımı ile sırrı çözdü.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük olan Necla Karahalil'le aşk yaşadığı ortaya çıktı! Hatta geçtiğimiz günlerde Karahalil, sevgilisini gösterisinde yalnız bırakmadı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük olan Necla Karahalil'le aşk yaşadığı ortaya çıktı! Hatta geçtiğimiz günlerde Karahalil, sevgilisini gösterisinde yalnız bırakmadı.

Çiçeği burnunda aşıklardan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi. Şömine başında keyif yapan Necla Karahalil, sevgilisinin kendisine şarkı söylediği anları paylaştı.

Çiçeği burnunda aşıklardan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi. Şömine başında keyif yapan Necla Karahalil, sevgilisinin kendisine şarkı söylediği anları paylaştı.

Karahalil, paylaşımına "terapisin, biliyorsun" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Karahalil, paylaşımına "terapisin, biliyorsun" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

İşte o anlar 👇🏻

Siz ikilinin paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ikilinin paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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