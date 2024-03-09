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Datça Belediyesi'nin Oyunu İçin Astığı Afiş Yüzünden 18 Bin TL Ceza Yiyen Behzat Uygur Sert Çıkıştı!

Datça Belediyesi'nin Oyunu İçin Astığı Afiş Yüzünden 18 Bin TL Ceza Yiyen Behzat Uygur Sert Çıkıştı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
09.03.2024 - 20:06

Behzat Uygur, Datça Belediyesi'nin 'Hey Gidi Günler' isimli tiyatro oyunu için sokağa astığı afiş nedeniyle 18 bin TL ceza yedi. Behzat Uygur, tek bir afiş yüzünden yediği cezaya sert çıkıştı!

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Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem dizi hem sinema hem de tiyatro sektöründe öne çıkan ünlülerden bir tanesi.

Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi hem dizi hem sinema hem de tiyatro sektöründe öne çıkan ünlülerden bir tanesi.

Özellikle de Süheyl Uygur ile sunduğu Şahane Pazar programını mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Özellikle de Süheyl Uygur ile sunduğu Şahane Pazar programını mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Şimdilerde tiyatro oyunculuğuna devam eden ünlü isim Datça Belediyesi'nin "Hey Gidi Günler" oyunu için çalışmalarını sürdürüyor.

Şimdilerde tiyatro oyunculuğuna devam eden ünlü isim Datça Belediyesi'nin "Hey Gidi Günler" oyunu için çalışmalarını sürdürüyor.

Behzat Uygur, geçtiğimiz saatlerde Hey Gidi Günler oyunu için sokağa astığı tek bir afiş yüzünden 18 bin TL ceza yediğini açıkladı!

Behzat Uygur, geçtiğimiz saatlerde Hey Gidi Günler oyunu için sokağa astığı tek bir afiş yüzünden 18 bin TL ceza yediğini açıkladı!

Uygur, aldığı ceza nedeniyle "Bir adet afiş için 18 bin TL ceza kesip bu günlerde her yerin seçim afişleriyle dolu olması kara mizahın ta kendisidir." diyerek kurallara da oldukça sert çıkıştı.

Uygur, aldığı ceza nedeniyle "Bir adet afiş için 18 bin TL ceza kesip bu günlerde her yerin seçim afişleriyle dolu olması kara mizahın ta kendisidir." diyerek kurallara da oldukça sert çıkıştı.
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İşte Behzat Uygur'un o paylaşımı 👇🏻

İşte Behzat Uygur'un o paylaşımı 👇🏻

Siz Behzat Uygur'a uygulanan ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Behzat Uygur'a uygulanan ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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