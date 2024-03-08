Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in Gökhan İçin Türbana Girmesi Resmen İnfial Yarattı
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in Gökhan İçin Türbana Girmesi Resmen İnfial Yarattı
Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü 'Daha kötü ne olabilir?' dedirtirken, son bölümde Çimen'in Gökhan için türbana girip ailesinin karşısına böyle çıkması ufak çaplı sinir krizi yaşattı.
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2. sezonuyla fırtınalar estirmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin her bölümüne apayrı bir parantez açmak gerekirken dizi son bölümle çıtayı resmen arşa çıkardı.
Çimen'in Görkem'in muhafazakar ama bir o kadar da karaktersiz abisi Gökhan'la başlayan ilişkisi Şerbo izleyicileri olarak her bölüm bize tırnaklarımızı kemirtirken, ikili birlikte olmuştu.
Gökhan'ın evli olduğunu öğrenen Çimen buna rağmen aşkından vazgeçemeyip sinir krizlerine davetiye çıkarırken, bu zina durumunu Gökhan'ın eşine anlatan Doğa ve Çimen bambaşka şeylere sebep oldular.
Çimen'le Gökhan'ın ilişkisini öğrenen Gökhan'ın babası namuslarını temizlemek için Çimen'le imam nikahı için baskı yaparken, Gökhan'ın enfes manipülasyon yeteneğiyle Çimen'i imam nikahı ve "ailesine uygun" bir geline çevirmesi dakikalarını aldı diyebiliriz.
Doğa'nın yaşadıklarından asla ders almayan Çimen'in Gökhan'ın her dediğine tamam deyip bir de Gökhan'ın ideal eş konumuna ulaşmak için türbana girmeye kabul etmesi gecenin en büyük olayı olurken, Kızılcık Şerbeti'nde her an her şeyin olabileceğinin de kanıtı oldu.
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Çimen'in aşktan gözünün hiçbir şey görmemesine mi yoksa %100 haksız Gökhan'dan özür dilemesine mi sinirlenelim şaşırdığımız bölümde söz konusu sahne haliyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İşte o sahne:
Gelen tepkiler de burada:
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