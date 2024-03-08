Bahar Dizisinde Bahar'ın Timur'a Enfes Laf Sokuşu Viral Oldu!
Bahar Dizisinde Bahar'ın Timur'a Enfes Laf Sokuşu Viral Oldu!
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın eşi Timur'a laf sokmaları enfes bir komedi yaratırken, fragmandaki bir sahne viral oldu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi henüz birkaç haftadır ekranlarda olmasına rağmen ardı ardına reyting rekoru kırmaya devam ediyor.
Özellikle Bahar'ın eşi Timur'la didişmeleri ve laf sokmalarıyla gündemden düşmeyen Bahar'ın fragmanı bile olay olurken, Bahar'ın son vukuatı yine izleyenler arasında viral oldu.
Bahar'ı hastaneden attırmak isteyen Timur'un sürekli başarısız olmasının ardından Bahar'ın bir hastanın hayatını kurtarmasıyla sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyaya damga vururken, bu argomsu espriye yorum yağdı.
İşte o sahne:
Gelen tepkiler de burada:
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