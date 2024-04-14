Her Paylaşımı Olay Olan Şahan Gökbakar İran'ın İsrail'e Yaptığı Saldırıya da Tepkisiz Kalamadı!
Her Paylaşımı Olay Olan Şahan Gökbakar İran'ın İsrail'e Yaptığı Saldırıya da Tepkisiz Kalamadı!
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü komedyen bu sefer de İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıya sessiz kalamadı!
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Hem projeleri hem gündemi takip eden sosyal medya paylaşımları ile sık sık konuşulan Şahan Gökbakar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Kariyerinin tam aksine özel hayatını daha sessiz sakin yaşamayı tercih eden ünlü komedyen en az kariyeri kadar yaşadığı tartışmalar ve tepkileri ile de gündeme geliyor.
Kimi zaman takipçilerini çok eğlendiren Gökbakar...
Kimi zaman da ünlü isimlerle atışıyor. Ama onun hakkında emin olduğumuz tek şey gündemi oldukça yakından takip ettiği!
Ünlü komedyen bu sefer de dün İran'ın İsrail'e karşı yaptığı saldırıya sessiz kalamadı! Şahan Gökbakar, yaşanan olaylara tepkisini X platformundan yaptığı paylaşım ile gösterdi.
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İşte Şaban Gökbakar'ın paylaşımı 👇🏻
Ünlü komedyenin "Bıktık be abicim. Ne boktan döneme denk geldik. Ne virusu biteeeer, ne savaşı...Bıktııık!" tepkisine birçok yorum geldi!
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Siz Şahan Gökbakar'ın paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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