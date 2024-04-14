Ortalık Yine Çok Karışık: Şükran Polat Dilan Polat'a 7 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldığı Haberlerini Yalanladı

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre başka bir sosyal medya fenomeni, Dilan Polat'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek hapis istemiyle dava açmıştı. Şükran Polat, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile hapis istemi haberlerini yalanladı.