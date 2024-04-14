Ortalık Yine Çok Karışık: Şükran Polat Dilan Polat'a 7 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldığı Haberlerini Yalanladı
Ortalık Yine Çok Karışık: Şükran Polat Dilan Polat'a 7 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldığı Haberlerini Yalanladı
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre başka bir sosyal medya fenomeni, Dilan Polat'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek hapis istemiyle dava açmıştı. Şükran Polat, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile hapis istemi haberlerini yalanladı.
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Şaşaalı hayatlarıyla ünlenen Dilan ve Engin Polat çiftini artık isteyen istemeyen herkes tanıyor. Çünkü ünlü ikili asla gündemden düşmüyorlar.
Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından geçtiğimiz aylarda tutuklanmışlardı biliyorsunuz ki.
Kasım ayında tutuklanan Polat çifti hala en az dışarıda oldukları kadar konuşulmaya devam ediyorlar. Özellikle de Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar sık sık gündemimize düşüyor.
Tutuklandıktan sonra birçok farklı konu ile gündeme gelen Dilan Polat'ın geçtiğimiz saatlerde bu sefer de bir fenomen ile davalık olduğu ve 7 yıl hapsi istendiği söylenmişti hatırlarsanız.
A.A isimli fenomen ile davalık olan Polat, söz konusu olayı hatırlamadığını söylese de A.A isimli fenomen Dilan Polat'ın kendisine gönderdiği mesajların şu şekilde olduğunu açıkladı 👇🏻
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Dilan Polat'ın kayınvalidesi ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım ile ortaya atılan hapis istemi iddialarını yalanladı ve her zamanki gibi çıkan haberlere ateş püskürdü!
"Bu ülkede haber yapmanın bile bir üslubu olmalı" diyen Şükran Polat, çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. İşte Şükran Polat'ın açıklaması 👇🏻
Nurmagazins isimli sosyal medya hesabının admini ise yaptığı paylaşım ile A.A isimli şahısın fenomen değil Afra isimli bir magazin sayfası yöneticisi olduğunu açıkladı.
Kaosinmagazins isimli sosyal medya hesabı ise Şükran Polat'ın paylaşımının ardından haberlerin doğru olduğunu Şükran Polat'ın haberinin olmayabileceğini açıkladı.
Sizce iddialar doğru olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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