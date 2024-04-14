Dilan Polat'ın Başındaki Bela Bitmiyor: Tehdit Ettiği Fenomen Mahkemeye Başvurunca 7 Yıl Hapsi İstendi

Komşularıyla yaptığı otopark kavgası dolayısıyla 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiye tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor. Diğer bir yandan Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlattığı söylemiyle 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle bir davası daha bulunuyor.