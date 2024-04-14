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Dilan Polat'ın Başındaki Bela Bitmiyor: Tehdit Ettiği Fenomen Mahkemeye Başvurunca 7 Yıl Hapsi İstendi

Dilan Polat'ın Başındaki Bela Bitmiyor: Tehdit Ettiği Fenomen Mahkemeye Başvurunca 7 Yıl Hapsi İstendi

Dilan Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 08:42

Önce sosyal medyanın, ardından tüm Türkiye gündeminin konuşmaya başladığı isim Dilan Polat olmuştu hatırlarsanız. Şimdilerde cezaevinde yaptıkları merak edilen fenomenin, cezaevinde yeni davalarla uğraştığını öğrendik. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre başka bir sosyal medya fenomeni, Dilan Polat'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek hapis istemiyle dava açtı!

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Sosyal medyanın ve tüm Türkiye gündeminin bir dönem gözde ismi olan Dilan Polat, şimdilerde cezaevinde yaşadıklarıyla gündeme geliyor.

Sosyal medyanın ve tüm Türkiye gündeminin bir dönem gözde ismi olan Dilan Polat, şimdilerde cezaevinde yaşadıklarıyla gündeme geliyor.

Eşi Engin Polat ve ailesi ile birlikte şaşalı, lüks hayatlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Dilan Polat, yaptıklarıyla kafa karıştırıyordu. Tabii haklarında soruşturma açılması ve cezaevine girmeleri de çok uzun sürmemişti.

Kasım ayında tutuklanan Polat çifti, cezaevinde olsalar dahi sosyal medyadan geri kalmıyor. Haklarında söylenenlere hakaret davası açıyorlar.

Kasım ayında tutuklanan Polat çifti, cezaevinde olsalar dahi sosyal medyadan geri kalmıyor. Haklarında söylenenlere hakaret davası açıyorlar.

Kendilerine 'Kelepçeli lamagiller suç örgütü' yazan bir sosyal medya kullanıcısını geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla dava etmişlerdi. Mahkemeden çıkan sonuç ise Polatlar için pek iç açıcı olmamıştı.

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Ardından bayramda Dilan Polat'ın Twitter hesabı üzerinden bayram mesajı yayınlandığını gördük.

Ardından bayramda Dilan Polat'ın Twitter hesabı üzerinden bayram mesajı yayınlandığını gördük.

Tutuklu olan çiftten gelen mesaj herkesi şaşkına çevirse de, Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatları aracılığıyla sosyal medyayla pek haşır neşir olduğu söylendi.

Tabii sosyal medyayla haşır neşir olan yalnızca Polatlar değil! Geçmiş hesaplaşmalar da gün yüzüne çıkıyor.

Tabii sosyal medyayla haşır neşir olan yalnızca Polatlar değil! Geçmiş hesaplaşmalar da gün yüzüne çıkıyor.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Dilan Polat'a bir fenomen tarafından dava açılmış. Şimdilerde 4 ayrı suçtan tutuklu olan Dilan Polat hakkında yeni bir dava daha gündeme gelecek gibi.

Daha önce eski arkadaşlarıyla adliyelik olan Dilan Polat, bu kez A.A. isimli başka bir fenomen tarafından dava edildi.

Daha önce eski arkadaşlarıyla adliyelik olan Dilan Polat, bu kez A.A. isimli başka bir fenomen tarafından dava edildi.

24 Temmuz 2023'te yaşanan olay için mahkemeye başvuran A.A., Dilan Polat'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Cezaevine girmesinin öncesinde, sosyal medya üzerinden tartışma yaşadıklarını anlattı.

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Yaşadıkları tartışmanın ardından Dilan Polat'ın kendisine mesaj attığını söyleyen A.A., tehdit dolu bir mesaj olduğunu söyledi.

Yaşadıkları tartışmanın ardından Dilan Polat'ın kendisine mesaj attığını söyleyen A.A., tehdit dolu bir mesaj olduğunu söyledi.

İddialara göre tartışma üzerine Dilan Polat'ın attığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

'S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır.'

Mesajların ekran görüntülerini alan A.A., avukatı ile birlikte şikayetçi oldu ancak Dilan Polat olay için "hatırlamıyorum" dedi.

Mesajların ekran görüntülerini alan A.A., avukatı ile birlikte şikayetçi oldu ancak Dilan Polat olay için "hatırlamıyorum" dedi.

Dilan Polat'ın ifadesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı. Cezaevindeki fenomen 'Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum' açıklamasını yaptı.

Dosya uzlaşmaya gitti ancak uzlaşamadılar!

Dosya uzlaşmaya gitti ancak uzlaşamadılar!

Savcılık suçun uzlaşma kapsamında olduğunu ifade etti. Tarafların dosyaları uzlaşmacıya gitse de anlaşamadılar.

Dilan Polat'a 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dilan Polat'a 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıki Polat hakkında 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' zincirleme suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Dilan Polat'ın 8 yıla kadar yargılandığı iki farklı davası daha mevcut.

Dilan Polat'ın 8 yıla kadar yargılandığı iki farklı davası daha mevcut.

Komşularıyla yaptığı otopark kavgası dolayısıyla 'hakaret', 'yaralama' ve 'birden fazla kişiye tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor. Diğer bir yandan Banu Parlak'ın güzellik merkezini kurşunlattığı söylemiyle 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle bir davası daha bulunuyor.

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