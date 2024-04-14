Dilan Polat'ın Başındaki Bela Bitmiyor: Tehdit Ettiği Fenomen Mahkemeye Başvurunca 7 Yıl Hapsi İstendi
Dilan Polat'ın Başındaki Bela Bitmiyor: Tehdit Ettiği Fenomen Mahkemeye Başvurunca 7 Yıl Hapsi İstendi
Önce sosyal medyanın, ardından tüm Türkiye gündeminin konuşmaya başladığı isim Dilan Polat olmuştu hatırlarsanız. Şimdilerde cezaevinde yaptıkları merak edilen fenomenin, cezaevinde yeni davalarla uğraştığını öğrendik. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre başka bir sosyal medya fenomeni, Dilan Polat'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek hapis istemiyle dava açtı!
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Sosyal medyanın ve tüm Türkiye gündeminin bir dönem gözde ismi olan Dilan Polat, şimdilerde cezaevinde yaşadıklarıyla gündeme geliyor.
Kasım ayında tutuklanan Polat çifti, cezaevinde olsalar dahi sosyal medyadan geri kalmıyor. Haklarında söylenenlere hakaret davası açıyorlar.
Ardından bayramda Dilan Polat'ın Twitter hesabı üzerinden bayram mesajı yayınlandığını gördük.
Tabii sosyal medyayla haşır neşir olan yalnızca Polatlar değil! Geçmiş hesaplaşmalar da gün yüzüne çıkıyor.
Daha önce eski arkadaşlarıyla adliyelik olan Dilan Polat, bu kez A.A. isimli başka bir fenomen tarafından dava edildi.
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Yaşadıkları tartışmanın ardından Dilan Polat'ın kendisine mesaj attığını söyleyen A.A., tehdit dolu bir mesaj olduğunu söyledi.
Mesajların ekran görüntülerini alan A.A., avukatı ile birlikte şikayetçi oldu ancak Dilan Polat olay için "hatırlamıyorum" dedi.
Dosya uzlaşmaya gitti ancak uzlaşamadılar!
Dilan Polat'a 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Dilan Polat'ın 8 yıla kadar yargılandığı iki farklı davası daha mevcut.
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