Estetik Tartışmalarına Dahil Olan Zara'dan Bir de Serenay Sarıkaya'ya Abla Tavsiyesi Geldi!
Estetik Tartışmalarına Dahil Olan Zara'dan Bir de Serenay Sarıkaya'ya Abla Tavsiyesi Geldi!
Ramazan Bayramında sahneye çıkan ünlü isimler arasında güçlü sesiyle sevilen şarkıcı Zara da vardı. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Zara, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erkek ünlülerin estetik tartışmasından Serenay Sarıkaya'nın sahneye çıkması için açık çek verilmesi iddialarına pek çok konuda açıklamada bulunan Zara'nın, balıketli güzelliğine 'köpekbalığı' yorumu güldürdü!
İşte, detaylar...
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Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı Zara, son dönemlerde güçlü sesinin yanında değişimiyle de adından söz ettiriyor.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara, zayıflamasının sırrını 'Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum' diyerek hayranlarıyla paylaşmıştı.
Güzel ve başarılı şarkıcının balıketli güzelliğine, kızının yorumu ise herkesi güldürdü. Zara, kızının kendisine 'köpekbalığı gibisin' dediğini söyledi.
Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı, son zamanlarda gündemden düşmeyen estetik tartışmalarına da katıldı: 'Hepimizde estetik var.'
Erkek şarkıcılara estetiği yakıştırdığını ifade ederken kimilerinde estetiğin çok kötü durduğunu da dile getirdi. Ünlü şarkıcılar ve oyuncular arasında sık sık gündeme gelen estetik tartışmasına: "Çıkıp 'yok' demesinler" diyerek tepki gösterdi.
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Basın mensupları, ünlü şarkıcıya; Serenay Sarıkaya'ya bir mekanda çıkmayı kabul etmesi karşılığında açık çek teklif edildiğine ilişkin iddiaları sormayı da unutmadı. Zara ise ünlü oyuncuya bir abla tavsiyesinde bulundu.
Açık çek konusunda da yorum yapan Zara, "Ben olsam Serenay'ı izlemeye giderdim" diyerek samimiyetle ve sevgi ile Serenay Sarıkaya'nın sesine güvendiğini hissettirdi.
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