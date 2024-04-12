Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gecesinde Bir Ödül Daha Aldı! Tarzıyla da Adından Söz Ettirdi!
Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gecesinde Bir Ödül Daha Aldı! Tarzıyla da Adından Söz Ettirdi!
GQ Türkiye tarafından bu yıl ilk kez verilen Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi olan Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen gala gecesinde boy gösterdi. GQ Global Creativity Awards gecesinde adından söz ettiren ünlü oyuncunun kıyafeti ise dikkat çekti. Bakalım, güzel oyuncunun tarzını siz nasıl bulacaksınız?
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İlk kez 'Şaşkın' filmiyle beyaz perdede seyirci ile buluşan Serenay Sarıkaya, daha sonra 'Adanalı', 'Lale Devri', 'Medcezir' ve 'Aile' gibi sevilen yapımların adından söz ettiren ismi oldu.
Oyunculuğu kadar güzelliği, sosyal medya paylaşımları, ilişkileri ve neredeyse attığı her adımda gündemde yer alan güzel ve yetenekli oyuncu son günlerde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı gizemli aşkla adından söz ettiriyor.
Bildiğiniz gibi Serenay Sarıkaya'dan da Mert Demir'den de aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir 'birlikteyiz' açıklaması gelmedi. Fakat geçtiğimiz günlerde çiftin birlikte Milano'da tatil yaptığı iddia edildi.
Aşk iddialarının arasında Serenay Sarıkaya, bir başarıya daha imza attı. Milano dönüşü, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a doğru yola çıktı.
Ünlü oyuncunun GQ'nun “Kreatif Rönesans” konseptli kapak çekiminden paylaştığı pozlarla adeta yer yerinden oynadı. Sarıkaya'nın kısacık siyah saçlı halleri kimilerine Medcezir dizisinin 'Mira'sını hatırlattı.
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GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi Serenay Sarıkaya hakkında övgü dolu sözlerle yeni Bahar sayısının kapağını paylaştı: "Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu."
Küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı heyecan verici GQ oluşumuna, bu yıl GQ Türkiye Serenay Sarıkaya ile katıldı.
Güzel oyuncunun New York’ta düzenlenen GQ Global Creativity Awards gala gecesindeki tarzı da çok konuşulacak!
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