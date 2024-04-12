Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gecesinde Bir Ödül Daha Aldı! Tarzıyla da Adından Söz Ettirdi!

İşte GQ Türkiye Instagram sayfasında yer alan o açıklama:

'Bir aktris olarak ilham veren yeteneğiyle yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu. Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı. Dünyanın ilham verici yıldızlarını küresel editörlerin değerlendirmeleriyle onurlandıran ve ödüllendiren “GQ Global Creativity Awards gururla sunar… GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi: Serenay Sarıkaya'