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Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gecesinde Bir Ödül Daha Aldı! Tarzıyla da Adından Söz Ettirdi!

Serenay Sarıkaya GQ Global Creativity Awards Gecesinde Bir Ödül Daha Aldı! Tarzıyla da Adından Söz Ettirdi!

Serenay Sarıkaya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.04.2024 - 08:55 Son Güncelleme: 12.04.2024 - 09:00

GQ Türkiye tarafından bu yıl ilk kez verilen Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi olan Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen gala gecesinde boy gösterdi. GQ Global Creativity Awards gecesinde adından söz ettiren ünlü oyuncunun kıyafeti ise dikkat çekti. Bakalım, güzel oyuncunun tarzını siz nasıl bulacaksınız?

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İlk kez 'Şaşkın' filmiyle beyaz perdede seyirci ile buluşan Serenay Sarıkaya, daha sonra 'Adanalı', 'Lale Devri', 'Medcezir' ve 'Aile' gibi sevilen yapımların adından söz ettiren ismi oldu.

İlk kez 'Şaşkın' filmiyle beyaz perdede seyirci ile buluşan Serenay Sarıkaya, daha sonra 'Adanalı', 'Lale Devri', 'Medcezir' ve 'Aile' gibi sevilen yapımların adından söz ettiren ismi oldu.

Oyunculuğu kadar güzelliği, sosyal medya paylaşımları, ilişkileri ve neredeyse attığı her adımda gündemde yer alan güzel ve yetenekli oyuncu son günlerde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı gizemli aşkla adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği, sosyal medya paylaşımları, ilişkileri ve neredeyse attığı her adımda gündemde yer alan güzel ve yetenekli oyuncu son günlerde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı gizemli aşkla adından söz ettiriyor.

Bildiğiniz gibi Serenay Sarıkaya'dan da Mert Demir'den de aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir 'birlikteyiz' açıklaması gelmedi. Fakat geçtiğimiz günlerde çiftin birlikte Milano'da tatil yaptığı iddia edildi.

Bildiğiniz gibi Serenay Sarıkaya'dan da Mert Demir'den de aşk iddialarıyla ilgili herhangi bir 'birlikteyiz' açıklaması gelmedi. Fakat geçtiğimiz günlerde çiftin birlikte Milano'da tatil yaptığı iddia edildi.

İkilinin havaalanında ayrı ayrı görüntülenmesi ve sosyal medyada dolaşan birlikte çekilmiş pozları bir kez daha kafa karıştırdı.

Aşk iddialarının arasında Serenay Sarıkaya, bir başarıya daha imza attı. Milano dönüşü, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a doğru yola çıktı.

Aşk iddialarının arasında Serenay Sarıkaya, bir başarıya daha imza attı. Milano dönüşü, GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a doğru yola çıktı.

Ünlü oyuncunun GQ'nun “Kreatif Rönesans” konseptli kapak çekiminden paylaştığı pozlarla adeta yer yerinden oynadı. Sarıkaya'nın kısacık siyah saçlı halleri kimilerine Medcezir dizisinin 'Mira'sını hatırlattı.

Ünlü oyuncunun GQ'nun “Kreatif Rönesans” konseptli kapak çekiminden paylaştığı pozlarla adeta yer yerinden oynadı. Sarıkaya'nın kısacık siyah saçlı halleri kimilerine Medcezir dizisinin 'Mira'sını hatırlattı.

Güzel oyuncuya gelen yorumları sizin için hazırladığımız haberde bulabilirsiniz. Sahi siz Serenay Sarıkaya'nın bu halini nasıl buldunuz? 👇

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GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi Serenay Sarıkaya hakkında övgü dolu sözlerle yeni Bahar sayısının kapağını paylaştı: "Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu."

GQ Türkiye, Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi Serenay Sarıkaya hakkında övgü dolu sözlerle yeni Bahar sayısının kapağını paylaştı: "Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu."

İşte GQ Türkiye Instagram sayfasında yer alan o açıklama: 

'Bir aktris olarak ilham veren yeteneğiyle yurt dışında en çok izlenen yapımlarda rol aldı, sayısız ödül kazandı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farkındalık yaratan duruşuyla modada Türk ve uluslararası markaların ikonik ismi oldu. Alice Müzikali’nde 100 oyunluk başrolüyle içindeki sesi özgür bıraktı ve tiyatro sahnelerine taşıdı. Dünyanın ilham verici yıldızlarını küresel editörlerin değerlendirmeleriyle onurlandıran ve ödüllendiren “GQ Global Creativity Awards gururla sunar… GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nün sahibi: Serenay Sarıkaya'

Küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı heyecan verici GQ oluşumuna, bu yıl GQ Türkiye Serenay Sarıkaya ile katıldı.

Küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı heyecan verici GQ oluşumuna, bu yıl GQ Türkiye Serenay Sarıkaya ile katıldı.

Güzel oyuncunun New York’ta düzenlenen GQ Global Creativity Awards gala gecesindeki tarzı da çok konuşulacak!

Güzel oyuncunun New York’ta düzenlenen GQ Global Creativity Awards gala gecesindeki tarzı da çok konuşulacak!

Dağınık saçları ve dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncuya 'Bu sefer olmamış' diyenler de olsa, hayranlarından övgü dolu sözler de peş peşe geldi. Siz ünlü oyuncuyu nasıl buldunuz? 

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