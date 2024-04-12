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Gülşen Sahne Öncesi Güzelliğinin ve Fit Görüntüsünün Sırrını Verdi! Hayranlarını da Unutmadı 'Sürpriz Yakında'

Gülşen Sahne Öncesi Güzelliğinin ve Fit Görüntüsünün Sırrını Verdi! Hayranlarını da Unutmadı 'Sürpriz Yakında'

Gülşen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.04.2024 - 14:05

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkan ünlü isimler arasında pop müziğin sevilen ismi Gülşen de vardı. Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen, Bayramın ikinci gecesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, yıllardır dikkat çeken fit görünümü hakkında açıklamada bulundu. Formda kalmasının sırrı ortaya çıktı. 

İşte, detaylar...

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1996 yılında 'Be Adam' albümü ile çıkış yapan Gülşen, güçlü sesi kadar yıllara meydan okuyan fit vücudu ve güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

1996 yılında 'Be Adam' albümü ile çıkış yapan Gülşen, güçlü sesi kadar yıllara meydan okuyan fit vücudu ve güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

'Be Adam', 'Erkeksen', 'Şimdi', 'Of... Of...', 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk', 'Ama Bir Farkla', 'Önsöz', 'Beni Durdursan mı?' ve 'Bangır Bangır' albümleriyle müzik dünyasının ses getiren isimleri arasında yer alan ünlü popçu, sık sık konser kombinleriyle gümdemde yer alıyor.

Bayramın ikinci günü Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne alan Gülşen, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bayramın ikinci günü Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne alan Gülşen, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde pembe saçlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez de bal rengi saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı: "Yenilenmeyi seviyorum"

Geçtiğimiz günlerde pembe saçlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez de bal rengi saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı: "Yenilenmeyi seviyorum"

Hayranlarına sevindirici bir haber de veren Gülşen, yeni single projesi için tarih verdi. Yeni teklisi hakkında ser verip sır vermeyen ünlü şarkıcı: 'Şarkım 26 Nisan'da çıkıyor. Sürpriz yakında.' diyerek merak uyandırdı.

Hayranlarına sevindirici bir haber de veren Gülşen, yeni single projesi için tarih verdi. Yeni teklisi hakkında ser verip sır vermeyen ünlü şarkıcı: 'Şarkım 26 Nisan'da çıkıyor. Sürpriz yakında.' diyerek merak uyandırdı.

Her zamanki gibi fit ve güzel görünen başarılı popçu, sırrını açıkladı! Yıllardır hiç değişmeyen fitliğini 'Açlığına' borçlu.

Her zamanki gibi fit ve güzel görünen başarılı popçu, sırrını açıkladı! Yıllardır hiç değişmeyen fitliğini 'Açlığına' borçlu.

Muhabirlerin fit görünümünü nasıl koruduğuna dair sorularına 'Açım' diye yanıt veren Gülşen, “Doğru ve temiz beslenme çok önemli. Her şey dengede olmalı. Bu benim için artık bir diyet programı değil, hayat tarzı oldu. Herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Bol bol yürüyün.' dedi.

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Sahnede daima canlı ve eğlenceli olan Gülşen, çalışmadığı zamanlarda daha fazla yorulduğunu söyledi! Hayatının her anında hareket olan ünlü şarkıcıdan: "Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum." itirafı.

Sahnede daima canlı ve eğlenceli olan Gülşen, çalışmadığı zamanlarda daha fazla yorulduğunu söyledi! Hayatının her anında hareket olan ünlü şarkıcıdan: "Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum." itirafı.

'Çalışınca kendimi 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissediyorum. Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum. Sahneye hazırlanırken oturabiliyorum. İşimi yaparken kendimi inanılmaz iyi hissediyorum ve o zaman dinleniyorum.' diyen Gülşen, hayatının son derece hareketli olduğunu ifade ederek çalışmadığı zamanlara ilişkin, 'Onun dışındaki zamanlarda daha çok yoruluyorum.' açıklamasında bulundu.

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Yasemen Yalçınkaya

sahne güzelliği deyince de Gülşen sevmeyenleri biz de sevmiyoruz ..Teksin