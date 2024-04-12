Gülşen Sahne Öncesi Güzelliğinin ve Fit Görüntüsünün Sırrını Verdi! Hayranlarını da Unutmadı 'Sürpriz Yakında'
Gülşen Sahne Öncesi Güzelliğinin ve Fit Görüntüsünün Sırrını Verdi! Hayranlarını da Unutmadı 'Sürpriz Yakında'
Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkan ünlü isimler arasında pop müziğin sevilen ismi Gülşen de vardı. Kıbrıs'ta sahne alan Gülşen, Bayramın ikinci gecesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, yıllardır dikkat çeken fit görünümü hakkında açıklamada bulundu. Formda kalmasının sırrı ortaya çıktı.
İşte, detaylar...
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1996 yılında 'Be Adam' albümü ile çıkış yapan Gülşen, güçlü sesi kadar yıllara meydan okuyan fit vücudu ve güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.
Bayramın ikinci günü Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne alan Gülşen, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde pembe saçlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, bu kez de bal rengi saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıktı: "Yenilenmeyi seviyorum"
Hayranlarına sevindirici bir haber de veren Gülşen, yeni single projesi için tarih verdi. Yeni teklisi hakkında ser verip sır vermeyen ünlü şarkıcı: 'Şarkım 26 Nisan'da çıkıyor. Sürpriz yakında.' diyerek merak uyandırdı.
Her zamanki gibi fit ve güzel görünen başarılı popçu, sırrını açıkladı! Yıllardır hiç değişmeyen fitliğini 'Açlığına' borçlu.
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Sahnede daima canlı ve eğlenceli olan Gülşen, çalışmadığı zamanlarda daha fazla yorulduğunu söyledi! Hayatının her anında hareket olan ünlü şarkıcıdan: "Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum." itirafı.
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sahne güzelliği deyince de Gülşen sevmeyenleri biz de sevmiyoruz ..Teksin