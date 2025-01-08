Uzak Şehir Sadakat'in Gerçek Halinden Survivor'dan Elenen İsime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Uzak Şehir Sadakat'in Gerçek Halinden Survivor'dan Elenen İsime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Vahide Perçin ve Meryem Uzerli yıllar önce Muhteşem Yüzyıl'da ayrı zamanlarda Hürrem Sultan'ı canlandırmışlardı. Aradan geçen yılların ardından ikili Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi. İzleyiciyi heyecanlandıran bu hamlenin ardından Vahide Perçin'e iki Hürrem'in buluşmasıyla ilgili Muhabir Online ekibi tarafından soru soruldu. Soruyu tüm samimiyetiyle yanıtlayan Perçin, Meryem Uzerli'yle ilgili bir de itirafta bulundu.
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk günden bu yana reytinglerde büyük başarı yakalayan Uzak Şehir, diğer pek çok dizi gibi yılbaşı arasına girmişti. 13 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanacak dizinin kadrosuna efsane bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeşilçam aktörü dizide rol alacak.
Poyraz Karayel Türk dizi tarihinin en özel dizilerinden biri. Ayşegül ve Poyraz arasındaki aşkı unutmak izleyici için pek de mümkün değil. İlk bölümünün üstünden geçen 10 yılın ardından hala hatırlanması ve özlenmesi de bunun en büyük kanıtı. Sanki dünmüş gibi hatırladığımız Poyraz Karayel'in 10. yıldönümü hem sevenleri hem de dizinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu tarafından unutulmadı.
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olmuştu. Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Ziynet Sali yarıştığı gecede toplanan ödül devlet korumasındaki çocuklar için bağışlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanatçıların bağışladığı 2.1 milyon liralık ödülü teslim aldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara, Öyle Bir Geçer Zaman ki etkisi yaratmış ve izleyici tarafından çok sevilmişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizide dramatik bir aile hikayesi işleniyor. Dizide hikayenin bir miktar değiştiği iddia edilmişti. Muhabir Online'ın haberine göre diziye Rıza adıyla ünlü bir isim katılacak ve hikayeye yön verecek.
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Ayşegül ve Poyraz aşkının izleyenlerin bünyesine inanılmaz bir etkisi vardı. Bu ikili o kadar uyumluydu ki dizideki tüm duygular izleyicinin içine işliyordu. İzleyenlere fazlasıyla 'gerçek' gelen bu hikaye reytinglere kurban gitti ve unutulmaz bir finalle dizi tarihine adını yazdırdı. Geriye gözlerimiz dolu dolu hatırladığımız bir aşk hikayesi, her okuduğumuz ya da duyduğumuzda duygulandıran replikler kaldı. Hafızamıza kazıdığımız sahneleri de asla unutmadık elbette! Gelin, diziyi unutulmaz kılan repliklere birlikte bakalım...
Survivor All Star-Gönüllüler'de dün akşam yarışmaya katılan isim Almeda oldu. Almeda'nın Batuhan Karacakaya'ya olan ilgisi ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. Eski yarışmacı Nefise Karatay da bunları görünce ekran başında kendini tutamadı! Şakacı bir dille Dominik'e gideceğini söyleyen Nefise'nin paylaşımları dikkat çekti.
30 Aralık -5 Ocak tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Yılbaşı arasının yaşandığı televizyonda tekrar bölümleriyle ekrana gelen diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri ve cinselliğe dair merak edilenleri cevaplayan klinik psikolog Ezmeci'ye gelen bir soru ise görenleri şaşırttı. Eşinin misafirliğe bile gitseler en az 6 kez cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten kadın isyan etti. Esra Ezmeci, kendisine dert yanan kadına önerilerde bulundu. İşte o anlar...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yılbaşı arasına girdiği için hala yayınlanmadı. Sezon finali tadında bir son sahneyle biten dizide ölen kişiler merak edilirken iki kişiyi öğrenmiştik. Görkem ve babası Resul'un öleceği net olurken yayınlanan fragmanda Nilay'ın ağır yaralandığını gördük. Üstelik kulislerde Nilay karakterinin ölerek diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki, seyirci Nilay'ın ölme ihtimaline ne diyor?
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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, son bölümündeki enişte-baldız ilişkisiyle epey mide bulandırmıştı. Yeni bölüm fragmanında söz konusu yakınlığın gerçek olduğu ortaya çıktı. Senaryodaki bu hamleler izleyiciyi iyiden iyiye soğuturken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi. Altuntaş, Yalı Çapkını'na yeni bir erkek oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, tam 3 sezondur bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Neredeyse her paylaşımda Şerbo'muzdan enstantaneler görmeye alışmışken sevilen dizi bu defa bir akıma konu oldu. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz akımını Kızılcık Şerbeti dizisine uygulayan bir seyirci, devamında türlü yanıtlar aldı. Şerbo izleyicisi resmen diziye acımadan eleştirdi.
Kanal D'nin kısa sürede viral olan dizisi Uzak Şehir, gündemden düşmek bilmiyor. Aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta reytinglerini ikiye katlarken dizide Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun'un performansı ise takdir edilmişti. Albora ailesinin hanımağası olan Sadakat'i enfes bir şekilde canlandıran Cilasun'u sizler için stalkladık. Bakalım Gonca Cilasun gerçek hayatta nasıl görünüyor?
NOW'ın 2. sezonuyla ekranlara gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen dizinin fragmanında Sadi Hüdayi, "Kadınlarınızı evde tutacaksınız" emri verince Birgül resmen çıldırdı. Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp ateşte yakması ise izleyiciyi şoke etti. Söz konusu sahne izleyicileri resmen ikiye ayırdı.
Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim final yapmasına rağmen hala hafızalarımızda yer ediniyor. Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jürisinde yer aldığı program hakkında bomba bir gelişme yaşandı. TV8'de Survivor programı esnasında yayınlanan bir reklamda İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu. Acun Ilıcalı son bombasını İşte Benim Stilim'i geri getirerek patlatmış oldu.
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Survivor 2025'te elenen ismin belli olacağı düello günü sonunda geldi çattı. Barış Murat, Batuhan, Efecan ve Adilhan'ın aday olduğu yarışmada Efecan ve Batuhan eleme potasından kurtulmuştu. Barış Murat Yağcı ve Adilhan düelloda karşı karşıya geldi ve elenen isim belli oldu. Peki, Survivor 2025'e hangi yarışmacı veda etti?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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