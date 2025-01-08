Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de Kazsanılan Ödüller Devlet Koruması Altındaki Çocuklara Bağışlandı!
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de Kazsanılan Ödüller Devlet Koruması Altındaki Çocuklara Bağışlandı!
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına birbirinden ünlü isimler konuk olmuştu. Betül Demir, Burak Deniz, Ceza, Doğu Demirkol, Su Burcu Yazgı Coşkun ile Ziynet Sali yarıştığı gecede toplanan ödül devlet korumasındaki çocuklar için bağışlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanatçıların bağışladığı 2.1 milyon liralık ödülü teslim aldı.
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel'de birbirinden ünlü isimler yarıştı. Hem Doğu Demirkol hem de Ceza 1 milyonluk soruyu açtırdı.
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Gecede ünlü isimlerin kazandığı 2.1 milyon liralık ödül Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teslim edildi.
ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve 'Kim Milyoner Olmak İster' yapımcısı Mehmet Çam, Bakan Göktaş'ı ziyaret ederek ödülü takdim etti. Kazanılan ödüller bakanlığa bağlı kuruluşlardaki çocuklar için kullanılacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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