8 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü isimlerin menajerliğini yapmasıyla bilinen Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz gün TV100 tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Geçtiğimiz dakikalarda ID İletişim'den oyuncularla ilgili ortaya atılan iddialara dair açıklama geldi. Menajerlik şirketi Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlarken yargı yoluna başvuracağını belirtti. Haberin odak noktası olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya haricinde şirketin bünyesindeki oyunculardan biri olan Hazal Kaya Ayşe Barım'a destek çıkarak şirket hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.
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2021 senesinde birlikte çıkarttıkları 'Bonita' isimli şarkıyla adlarından bahsettiren ve listelerin uzunca bir süre başında kalan Reynmen ve Sefo ikilisi gündeme anlaşmazlıklarıyla geldi. Geçtiğimiz aylarda Ebo Show programına katılan Sefo Reynmen hakkında parasını vermediğini ve aralarının bozuk olduğunu itiraf etmişti. Sefo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikilinin arasının Bonita şarkısı yüzünden açıldığını doğruladı. Şarkıdan yaklaşık iki buçuk senedir gelir elde etmediğini söyleyen Sefo hukuki yollara başvurduğunu belirtti.
Magazin gündemi Tv100'ün ortaya attığı iddialarla çalkalanmaya devam ederken bugün ilk defa ajanstan açıklama geldi. Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım ve ID İletişim'e bağlı oyuncuların odak noktası haline getirdiği iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Şirket ise "ahlak dışı" bulduğu bu iddiaları yalanladı. Hazal Kaya ise çıkan haberlere ilk ateş püsküren isim oldu. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal ve Bergüzar Korel gibi ajansın altındaki oyuncular sessizliğini bozarken Burcu Biricik iddiaların magazin malzemesi haline getirilmesinden şikayetçi olmuştu. Biricik'e destek veren ilk isim Afra Saraçoğlu oldu. Oyuncu, Burcu Biricik'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Malta'da sahne almasının ardından arkasında bulunan afiş yüzünden ‘Yasadışı bahise teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Şimdilerde DJ'lik ve YouTube'a çektiği videolarla adından bahsettiren Kerimcan Durmaz'ın basına yansıyan haberleri gündeme damga vurmuştu. Polise verdiği ifadede suçlamaları yalanlayan Kerimcan Durmaz Malta'daki o sahneden 10 bin euro kazandığını söylemişti. Sabah'ta yer alan habere göre Durmaz'ın aylık kazancı ortaya çıktı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemimize oturmayı başaran Cem Yılmaz geçtiğimiz gün yine dikkatleri üzerine çeken bir hamleyle karşımıza çıkmıştı. 43 bin TL'lik lambasının kırık gelmesi üzerine iadesi kabul edilmeyen ünlü komedyen dev markayı ifşa etmişti. Art arda paylaşımlarda bulunup tepkisini gösteren Cem Yılmaz, bu sefer de o paylaşılan postlarını silip özür diledi.
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Kerimcan Durmaz geçtiğimiz gün "Yasa dışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ünlü sosyal medya fenomeninin bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürülmüştü. Kerimcan Durmaz bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Magazin ve televizyon dünyasındaki pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında olay yaratan iddialar ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'den açıklama, Ayşe Barım oyuncularından da tepki gelmişti. Geçtiğimiz dakikalarda ID İletişim oyuncusu olmasa da Burcu Biricik konuya dahil oldu. Biricik, sektördeki çarpıklıkların konuşulması gerekirken meselenin magazine dönmesinden dert yandı.
Magazin ve televizyon dünyasındaki pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, ortak kurucusu olduğu ID İletişim ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ses getiren iddialar ortaya atılmıştı. Sektördeki çarpıklıklar üzerine atılan iddialar hakkında, geçtiğimiz saatlerde ID İletişim'den açıklama gelmişti. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların gerçek ve ahlak dışı olduğu belirtilen açıklamanın ardından ajansa bağlı oyunculardan da tepki yükselmeye başladı. Mert Yazıcıoğlu'ndan Bergüzar Korel'e, Ezgi Mola'dan Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isim, yaşananlara ateş püskürdü. Gelin, kimler ne demiş beraber görelim!
Dün yasa dışı bahis reklamı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan, bugün de hakkında tutuklanma kararı çıkan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz saatlerde cezaevine gönderildi. Yakın dostu Samet Liçina, yaşananların ardından sessiz kalamadı. Az önce sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlanan Samet Liçina, "Kerimcan Durmaz suçsuzdur" dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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