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Özdemir'in Küçüklüğünden Enis Arıkan'la Buluşan Şevval Şahin'e 8 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Özdemir'in Küçüklüğünden Enis Arıkan'la Buluşan Şevval Şahin'e 8 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.01.2025 - 01:31

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

İrem Derici

İrem Derici

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Ezgi Mola

Ezgi Mola

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Demet Akalın

Demet Akalın

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Danla Bilic

Danla Bilic
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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