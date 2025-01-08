Özdemir'in Küçüklüğünden Enis Arıkan'la Buluşan Şevval Şahin'e 8 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Özdemir'in Küçüklüğünden Enis Arıkan'la Buluşan Şevval Şahin'e 8 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yasemin Tatlıses
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İrem Derici
Gamze Erçel
Nazlı Sabancı
Şevval Şahin
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Ezgi Mola
Şeyma Subaşı
Demet Akalın
Özge Özpirinçci
Danla Bilic
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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