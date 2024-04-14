Başak Dizer'in Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u Paylaştığı Son Pozları "Kocan Olay Git Tadını Çıkar!" Dedirtti
Başak Dizer'in Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u Paylaştığı Son Pozları "Kocan Olay Git Tadını Çıkar!" Dedirtti
Tatil pozlarına devam eden Başak Dizer Tatlıtuğ'un eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaştığı son pozları 'Kocan olay git tadını çıkar' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Aşkları dillere destan hale gelen çift, hayatlarını 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle birleştirmişlerdi.
Her pozlarıyla yaşadıkları aşkı kanıtlayan Tatlıtuğ çifti, her röportajlarında birbirlerinden bahsedip birbirlerini methiyelere boğuyorlar. Hatta Başak Dizer de Kıvanç Tatlıtuğ da aşk dolu paylaşımlarıyla gündemimizden düşmüyorlar desek yeri!
Aşkları ayrı kendileri ayrı olay olan ünlü çiftin bir de Kurt Efe isminde oğulları var biliyorsunuz ki. Ünlü çift, uzun bir süre boyunca oğullarının yüzünü saklamayı tercih etseler de artık bazı pozlarda Kurt Efe'yi görebiliyoruz.
Heresin imrenerek baktığı bir aşk yaşayan Başak Dizer sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Şimdilerde eşi ve oğluyla tatil yapan ünlü çift, tatil pozlarını da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Başak Dizer'in son pozu ise her zamanki gibi olay oldu! Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u paylaşan Dizer'e "kocan olay git tadını çıkar" yorumları da gecikmedi tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin, Dizer'in son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Siz Başak Dizer'in son paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda