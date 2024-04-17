Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a Babalık Davası Açmışlardı: Kızların Annesinin Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
Metin Akpınar ve Uğur Dündar'a Babalık Davası Açmışlardı: Kızların Annesinin Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
Uğur Dündar ve Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu ve Dilara G.'nin anneleri ortaya çıktı!
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Geçtiğimiz yıldan beri açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testi ile kanıtlamış ve ablasının da ünlü bir ismin annesiyle yaşadığı ilişki sonrası dünyaya geldiğini iddia etmişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre 2010 yılından beri görmediği annesini bulmak istediğini söyleyen Duygu Nebioğlu, "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum" cümleleriyle de dikkat çekmişti.
Nebioğlu, kız kardeşinin babasının da başka bir ünlü isim olduğunu söylemiş ve Nebioğlu'nun iddia ettiği ismin Uğur Dündar olduğu söylenmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Uğur Dündar'a babalık davası açan kişinin Dilara G. olduğu, Isparta'da yaşadığı ve evli olduğu ortaya çıkmıştı.
Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a babalık davası açan kızların annelerinin kim olduğu merak edilirken o kızların annesi Suphiye Orancı’nın fotoğrafları Müge Anlı’nın programında yayımlandı.
İşte Suphiye Orancı’nın fotoğrafları 👇🏻
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