Onlar da Küçüktü: Ünlü İsimlerin Çocukluktan Kalma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğrafları!
Onlar da Küçüktü: Ünlü İsimlerin Çocukluktan Kalma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğrafları!
Ünlü isimlerin de bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Gelin bir de onların 23 Nisan'da çekilen çocukluk fotoğraflarına bakalım!
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1. İrem Derici
2. Müge Boz
3. Fadik Sevin Atasoy
4. Celil Nalçakan
5. Nurdan Büyükak
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6. Armağan Çağlayan
7. Sedef Avcı
8. Seren Yereli
9. Cem Davran
10. Asena
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11. Gökhan Türkmen
12. Serenay Sarıkaya
13. Selda Bağcan
14. Ceylan Ertem
15. Zafer Alagöz
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