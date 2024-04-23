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Onlar da Küçüktü: Ünlü İsimlerin Çocukluktan Kalma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğrafları!

Onlar da Küçüktü: Ünlü İsimlerin Çocukluktan Kalma 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğrafları!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
23.04.2024 - 10:46

Ünlü isimlerin de bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Gelin bir de onların 23 Nisan'da çekilen çocukluk fotoğraflarına bakalım!

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1. İrem Derici

1. İrem Derici

2. Müge Boz

2. Müge Boz

3. Fadik Sevin Atasoy

3. Fadik Sevin Atasoy

4. Celil Nalçakan

4. Celil Nalçakan

5. Nurdan Büyükak

5. Nurdan Büyükak
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6. Armağan Çağlayan

6. Armağan Çağlayan

7. Sedef Avcı

7. Sedef Avcı

8. Seren Yereli

8. Seren Yereli

9. Cem Davran

9. Cem Davran

10. Asena

10. Asena
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11. Gökhan Türkmen

11. Gökhan Türkmen

12. Serenay Sarıkaya

12. Serenay Sarıkaya

13. Selda Bağcan

13. Selda Bağcan

14. Ceylan Ertem

14. Ceylan Ertem

15. Zafer Alagöz

15. Zafer Alagöz

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