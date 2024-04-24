Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses Açıklamaları Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'e Fena Çıkıştı!
Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses Açıklamaları Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'e Fena Çıkıştı!
Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde genç şarkıcıları 'terbiyesizler' diyerek eleştirip 'benden çok kazanıyorlar' diyerek isyan etmiş ve açıklamalarında Müslüm Gürses ile Orhan Gencebay'a da yer vererek sert eleştirilerde bulunmuştu. İbrahim Tatlıses, Keser'in bu açıklamalarına fena çıkıştı!
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60'lı yıllardan beri müzik sektöründe olan Mustafa Keser'i mutlaka tanıyanlarınız vardır. Kendisi geçtiğimiz günlerde genç şarkıcıları "terbiyesizler" diyerek eleştirdiği ve genç şarkıcıların kendisinden çok kazandığını söylediği açıklamaları ile gündeme gelmişti.
Mustafa Keser, açıklamalarında Müslüm Gürses ile Orhan Gencebay'a da yer vererek sert eleştirilerde bulunmuştu.
Ünlü isim, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor." açıklamaları ile herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.
70'li yıllardan beri müzik sektöründe olan ve sayısız şarkıya imza atan İbrahim Tatlıses ise Keser'in açıklamalarına fena çıkıştı!
Keser'in sözlerine sinirlenen ünlü sanatçı Keser için "Tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik. Gündemde kalmak için bunları yapıyor" dedi.
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Tatlıses, aynı zamanda sanatçı arkadaşına "kör ol ama nankör olma" sözleriyle tepki gösterdi!
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