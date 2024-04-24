Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses Açıklamaları Olay Olmuştu: İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser'e Fena Çıkıştı!

Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde genç şarkıcıları 'terbiyesizler' diyerek eleştirip 'benden çok kazanıyorlar' diyerek isyan etmiş ve açıklamalarında Müslüm Gürses ile Orhan Gencebay'a da yer vererek sert eleştirilerde bulunmuştu. İbrahim Tatlıses, Keser'in bu açıklamalarına fena çıkıştı!