Mustafa Keser Genç Şarkıcılara Öfke Kusup "Benden Çok Kazanıyorlar" Diye İsyan Etti
Mustafa Keser Genç Şarkıcılara Öfke Kusup "Benden Çok Kazanıyorlar" Diye İsyan Etti
Yıllardır hem ekranlarda, hem de müzik sektöründe tanınan isimlerden biri olan Mustafa Keser, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Akşam'dan Yasemin İlan ile röportaj yapan Keser'in genç şarkıcıları 'terbiyesizler' diyerek eleştirip 'benden çok kazanıyorlar' diyerek isyan ettiği anlar dikkat çekti.
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60'lı yılların ortasından beridir müzik sektöründe olan ve çalışmalarına yıllardır hız kesmeden devam eden Mustafa Keser, sayısız şarkının altına imza attı.
Ünlü isim, sanat hayatının 60. yılında, tartışma yaşadığı Bülent Ersoy ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.
Bülent Ersoy ile davalık oldukları süreçte aslında kavga gürültü olmadığını ve yalnızca konuşulması gerekenlerin halledildiğini söyleyen Mustafa Keser aralarının düzeldiğini söyledi.
Akşam'dan Yasemin İlan'ın konuğu olan ve açıklamalarıyla şaşırtan Mustafa Keser, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses için de şaşırtan ifadeler kullandı.
Ardından konuyu genç şarkıcılara getirdi ve çok rahatsız olduğundan bahsetti. Gençler için "terbiyesiz ve saygısızlar" diyen Mustafa Keser, ".Gidip ense köklerine iki sille çekeyim" sözleriyle dikkat çekti.
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Kendisinin eğittiği bir ismin şimdilerde daha iyi paralar kazandığını ancak gördüğünde selam bile vermediğini söyleyen Mustafa Keser isyan etti.
İşte o anlar:
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