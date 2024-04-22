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Mustafa Keser Genç Şarkıcılara Öfke Kusup "Benden Çok Kazanıyorlar" Diye İsyan Etti

Mustafa Keser Genç Şarkıcılara Öfke Kusup "Benden Çok Kazanıyorlar" Diye İsyan Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 10:54

Yıllardır hem ekranlarda, hem de müzik sektöründe tanınan isimlerden biri olan Mustafa Keser, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Akşam'dan Yasemin İlan ile röportaj yapan Keser'in genç şarkıcıları 'terbiyesizler' diyerek eleştirip 'benden çok kazanıyorlar' diyerek isyan ettiği anlar dikkat çekti.

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60'lı yılların ortasından beridir müzik sektöründe olan ve çalışmalarına yıllardır hız kesmeden devam eden Mustafa Keser, sayısız şarkının altına imza attı.

60'lı yılların ortasından beridir müzik sektöründe olan ve çalışmalarına yıllardır hız kesmeden devam eden Mustafa Keser, sayısız şarkının altına imza attı.

Diğer bir yandan hem radyolarda, hem televizyonlarda sunduğu programlarla da sevenleriyle buluşmaya devam etti.

Ünlü isim, sanat hayatının 60. yılında, tartışma yaşadığı Bülent Ersoy ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

Ünlü isim, sanat hayatının 60. yılında, tartışma yaşadığı Bülent Ersoy ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Bületn Ersoy ile birlikte 'Benzemez Kimse Bize' programının sunuculuğunu yapmaya başlayan Mustafa Keseri ikinci bölümden sonra final yapmaları hakkında konuştu.

Bülent Ersoy ile davalık oldukları süreçte aslında kavga gürültü olmadığını ve yalnızca konuşulması gerekenlerin halledildiğini söyleyen Mustafa Keser aralarının düzeldiğini söyledi.

Bülent Ersoy ile davalık oldukları süreçte aslında kavga gürültü olmadığını ve yalnızca konuşulması gerekenlerin halledildiğini söyleyen Mustafa Keser aralarının düzeldiğini söyledi.

Keser, 'Diva kadınlara verilen bir ünvandır, seni Diva değil Divan yaparlar' demişti.

Akşam'dan Yasemin İlan'ın konuğu olan ve açıklamalarıyla şaşırtan Mustafa Keser, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses için de şaşırtan ifadeler kullandı.

Akşam'dan Yasemin İlan'ın konuğu olan ve açıklamalarıyla şaşırtan Mustafa Keser, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses için de şaşırtan ifadeler kullandı.

'Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor.'

Ardından konuyu genç şarkıcılara getirdi ve çok rahatsız olduğundan bahsetti. Gençler için "terbiyesiz ve saygısızlar" diyen Mustafa Keser, ".Gidip ense köklerine iki sille çekeyim" sözleriyle dikkat çekti.

Ardından konuyu genç şarkıcılara getirdi ve çok rahatsız olduğundan bahsetti. Gençler için "terbiyesiz ve saygısızlar" diyen Mustafa Keser, ".Gidip ense köklerine iki sille çekeyim" sözleriyle dikkat çekti.

'Terbiyesiz ve saygısızca hareket ediyorlar. Gidip ense köklerine iki sille çekeyim, o kadar sinirleniyorum. Fotoğraf çekmek isteyen hayranlarına, ‘Şimdi olmaz daha sonra’ diyorlar.'

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Kendisinin eğittiği bir ismin şimdilerde daha iyi paralar kazandığını ancak gördüğünde selam bile vermediğini söyleyen Mustafa Keser isyan etti.

Kendisinin eğittiği bir ismin şimdilerde daha iyi paralar kazandığını ancak gördüğünde selam bile vermediğini söyleyen Mustafa Keser isyan etti.

'Yanıma oturtup, görünsün adam olsun diye birini getirdiler. Şimdi adam oldu benden iyi para kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirip, selam vermedi.'

İşte o anlar:

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