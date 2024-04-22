Mustafa Keser Genç Şarkıcılara Öfke Kusup "Benden Çok Kazanıyorlar" Diye İsyan Etti

Yıllardır hem ekranlarda, hem de müzik sektöründe tanınan isimlerden biri olan Mustafa Keser, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu. Akşam'dan Yasemin İlan ile röportaj yapan Keser'in genç şarkıcıları 'terbiyesizler' diyerek eleştirip 'benden çok kazanıyorlar' diyerek isyan ettiği anlar dikkat çekti.