Yeliz Yeşilmen'den Sahne Kostümleri Çok Konuşulan Hadise'ye Tam Destek Geldi!
Yeliz Yeşilmen'den Sahne Kostümleri Çok Konuşulan Hadise'ye Tam Destek Geldi!
Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye Yeliz Yeşilmen'den tam destek geldi!
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Müzik dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerinden biri biliyorsunuz ki.
Şarkıları, sesi, cesur pozları ve sahne performansları her seferinde gündem olmayı başaran ünlü oyuncu son zamanlarda sık sık kıyafet tercihleri nedeniyle eleştiriliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a sahneye çıkan ünlü sanatçının kendisini yakın ve alt açıdan çeken kameramana verdiği "2024'te artık 'frikik verdi', 'yok orası gözüktü', 'yok selüliti gözüktü"! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" ayarı hala konuşuluyor.
Hadise'nin frikik isyanı birçok kişi tarafından eleştirilse de ünlü sanatçıyı destekleyen de çok oldu tabii ki!
Bu isimlerden bir tanesi de ünlü model Yeliz Yeşilmen oldu! Yeşilmen, Hadise'nin çok konuşulan sahne kostümleri için "Ben sahnedeki insanın dekolte giymesine karşı değilim. Hadise dışındaki insanlarda irite duruyor çünkü sahne şov yapmadan soyunup durmak değil" açıklamalarını yaptı.
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Ünlü model aynı zamanda açıklamasına Hadise'yi etiketleyerek "Hadise kızım çok seksisin üstüne tanımıyorum" yorumuyla da Hadise'ye tam destek verdi!
İşte Yeliz Yeşilmen'in Hadise açıklaması 👇🏻
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