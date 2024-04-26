"Dilan Polat'a Bir Adımdan Daha Yakındım" Diyen Gazeteci Emrullah Erdinç Duruşmanın Bilinmeyenleri Anlattı!

''Emrullah Bey görüyorsunuz' diyerek diğer tutuklu tanıkları gösterdi video yöntemiyle ifade verenleri. 'Ben bunları hiç tanımıyorum' dedi. 'Burada ne işim var bilmiyorum' dedi. 'Hiç tanımadığımız, bizi tehdit eden kişilerle aynı dosya içinde yargılanıyoruz ama yukarda Allah var' dedi.