"Dilan Polat'a Bir Adımdan Daha Yakındım" Diyen Gazeteci Emrullah Erdinç Duruşmanın Bilinmeyenleri Anlattı!
"Dilan Polat'a Bir Adımdan Daha Yakındım" Diyen Gazeteci Emrullah Erdinç Duruşmanın Bilinmeyenleri Anlattı!
Aylardır tutuklu olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili açılan davada hakim karşısına çıktı. Tutukluluk kararı çıkan olaylı davanın tüm detaylarını ilk kez gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı!
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Yaşadıkları şatafatlı hayatla tepkilerin odağı olduktan sonra sorgulanan Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla geçtiğimiz yılın kasım ayında tutuklandı.
O günden beri cezaevinde olan Polat ailesi geçtiğimiz gün fenomen Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlatılmasına ilişkin davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Dilan Polat'ın "arkadaşlar arasında kavgalar olur" diyip kurşunlatmayı kabul etmese de Banu Parlak şikayetçi olup tehdit edildiğini söyledi.
1 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirmekle suçlanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanık hakkında ara karar verildi.
Polat ailesi ve diğer sanıkların tutukluluklarına devam kararı verilen duruşma sonrasında ortam gerildi. Dilan'ın yakınları adliye koridorunda Banu Parlak'a saldırdı.
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Mahkeme salonuna giren çok az sayıdaki gazetecilerden biri de davanın ilk günden beri takipçisi olan Emrullah Erdinç oldu. Erdinç, duruşmadan sonra şikayetini geri çekmeyen ve kızıyla tehdit edildiğini iddia eden Banu Parlak'la da kısa bir görüşme yaptı.
Yaklaşık 5 saat süren duruşmanın detaylarını ilk kez açıklayan Erdinç, Engin ve Sezgin Polat'ın salonda kimlik tespiti yaptığı anlarda Dilan'ın salona girdiğini anlattı.
Erdinç katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında Dilan ve Engin Polat'ın ifadelerini verdikten sonra diğer sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiklerini belirtti.
Bağlanan kişilerin bir suç örgütü adına bu eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiklerini duyuran Erdinç, para ihtiyaçları olduğu için 100 bin lira karşılığında Parlak'ın iş yerinin kurşunlanma işini aldıklarını iletti.
Şunu da belirtmek gerekir diyen Erdinç "Eylemi gerçekleştiren tutuklu sanıkların hiçbiri Polat ailesini tanımadığını, onları da bu duruşma salonunda gördüklerini vurgulamış oldular" ifadelerini kullandı.
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"Dilan Polat'ın üzerinde siyah bir takım elbise içinde de bir gömlek vardı" diyen gazeteci açıklamasına da "Dilan Polat'ı ilk defa bu kadar yakından gördüm. Saçlarının da (şakak kısımlarının) beyazladığını görmüş oldum, yorgundu. Sürekli ağlıyordu" sözleriyle devam etti.
Ardından da "Dilan'a bir adımdan daha yakın bir mesafedeydim. Sonra bana döndü, benimle konuşmaya başladı" diyen Erdinç şunları söyledi:
Gazeteci Emrullah Erdinç'in detaylı açıklamasını da buradan izleyebilirsiniz:
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