Hakim Karşısına Çıkan Engin Polat'ın Aylık Gelirlerinin 200 Bin Lira Olduğunu Söylemesi Dile Düştü
Hakim Karşısına Çıkan Engin Polat'ın Aylık Gelirlerinin 200 Bin Lira Olduğunu Söylemesi Dile Düştü
Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayında azmettirme ile suçlanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma anında savunma yapan Engin Polat'ın aylık kazancının 200 bin lira olduğunu söyleyince dile düşmekten kurtulamadı.
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Bir dönem sosyal medya mecralarında sürekli karşımıza çıkan Dilan ve Engin Polat'ı tanımayan kalmamıştır eminim ki.
Doğal olarak "bu paranın kaynağı nereden geliyor?" diye sorgulanmaya başladılar. Son olarak özel jet aldıkları satın aldıkları haberlerinin ardından artan şikayetler MASAK'ı harekete geçirdi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından gözaltına alınan Dilan ve biricik eşi Engin Polat, 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yaklaşık 6 aydır tutuklu olan Polat ailesinin suçlamaları bunlarla da kalmadı. Dilan'ın eski arkadaşı Banu Parlak "başıma bir şey gelirse suçlusu Polatlar'dır" açıklamasıyla okları bir kez daha olaylı fenomen çifte yönlendirmişti.
Parlak'ın 1 Ekim'de kurşunlanan güzellik merkezinin ardından çok ilginç iddialar da ortaya atıldı. İşin içine "Daltonlar Çetesi" iddiası da girince işler iyice karıştı.
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Gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda azmettirici olarak gösterilen 11 kişinin içinde Dilan, Engin ve Sezgin Polat da vardı. Merakla beklenen duruşma bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Kimlik tespiti yapılırken mesleği sorulan Engin Polat'ın verdiği ‘Serbest meslek’ cevabı yeterli görülmedi. Hakimin 'nasıl bir serbest meslek' diye sorusu üzerine, ‘Kozmetik şirketlerim var’ cevabıyla birlikte aylık kazancının da "200 bin lira" olduğunu belirten Engin Polat sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.
Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara beraber bakalım...
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