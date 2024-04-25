Hakim Karşısına Çıkan Engin Polat'ın Aylık Gelirlerinin 200 Bin Lira Olduğunu Söylemesi Dile Düştü

Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanması olayında azmettirme ile suçlanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma anında savunma yapan Engin Polat'ın aylık kazancının 200 bin lira olduğunu söyleyince dile düşmekten kurtulamadı.