Dilan Polat'ın Tutukluluk Kararından Sonra Saldırıya Uğradığı Söylenen Banu Parlak'tan İlk Açıklama!
Dilan Polat'ın Tutukluluk Kararından Sonra Saldırıya Uğradığı Söylenen Banu Parlak'tan İlk Açıklama!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşulanmasında azmettirici olarak gösterilen Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat bugün hakim karşısına çıktı. Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre, davada tutukluluk kararının çıkmasının ardından Dilan Polat'ın yakınlarının Banu Parlak'ın yüzüne saldırdığı söylenmişti. Eski arkadaşıyla bir kez daha yüz yüze gelen Banu Parlak 'Beni kötü göstermeye çalışmalarından çok yoruldum' diyerek ilk kez açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğum fotoğrafçılığıyla başlayan kariyerini güzellik sektörüne taşıdıktan sonra akılalmaz şekilde zenginleşen Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha gündemin öne çıkanları arasında yer aldı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık 6 aydır cezaevinde kalan Dilan Polat, uzun zamandır eski arkadaşı Banu Parlak'la da husumetliydi.
Geçtiğimiz aylarda "Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır" diyerek Polat ailesini işaret eden Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki iş yeri 1 Ekim tarihinde iki kez kurşunlanmıştı.
İş yerine gece saatlerinde düzenlenen saldırıdan sonra sosyal medyadan açıklama yapan Parlak "Ölmem mi gerekiyor? Tek başına çocuk bakan bir kadınım, korkuyorum. Bu insanların yakamdan düşmesini ve can güvenliğimin alınmasını istiyorum." demişti.
Söz konusu saldırıda Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ‘azmettirme’ suçuyla suçlanıyordu. Kurşunlanma davasınının görülmesine de Küçükçekmece Adliyesi’nde devam edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirme kararı alınan davada Polat ailesinin tutukluluğuna devam kararı çıktı.
Fenomen davasının ilk günden beri takipçisi olan Gazeteci Emrullah Erdinç, tutukluluğa devam kararının çıktığı duruşma sonrası Dilan'ın yakınlarının Parlak'ın yüzüne saldırı düzenlendiğini yazdı.
Yüzüne saldırıldığı söylenen Banu Parlak duruşmanın ardından ilk kez açıklama yaptı. Parlak "“Çocuğumun can güvenliğinden endişe ediyorum. Tutukluluklarının devamına karar verildi. Adalete güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Banu Parlak'ın duruşma sonrası açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Bu açıklamasından sonra bir Instagram'dan paylaşım yapan Banu Parlak'ın paylaşımlarını da sizin için derledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Karşı tarafın çocuklarına üzülüyorum..."
"Mahkeme salonun çıkışında o saldırı vs aklım gitti. Polis duvarıyla çıktım adliyeden."
"Beni sorumlu tutmaktan vazgeçin ve beni rahat bırakın!"
"Tek bir yanlışım var. O da Dilan Polat'ın kelepçeli halini taklit etmemdi. Etrafımdakilerin galeyanına geldim."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın