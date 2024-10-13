Kutsal Motor YouTube Kanalının Yayıncısı Zeynep Ocak’ın Cinayetlere Sessiz Kalan Ünlülere Tepkisi Viral Oldu
Kutsal Motor YouTube Kanalının Yayıncısı Zeynep Ocak’ın Cinayetlere Sessiz Kalan Ünlülere Tepkisi Viral Oldu
Kutsal Motor adlı YouTube hesabından yayın yapan Zeynep Ocak'ın sözleri yine gündeme damgasını vurdu. Kadına şiddetin artttığı dönemde ünlülerin çıkışlarına ve açıklamalarına sert çıkan Ocak sosyal medyada viral oldu.
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4 Ekim'de Fatih'te yaşanan kan dondurucu olaylar ülke genelinde infial yarattı. 19 yaşındaki Semih Çelik daha önceden tanışıklığı bulunduğu Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i hayattan koparttı.
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Maalesef ülkemizde günden güne artan kadın cinayetleri sonrası milyonlarca vatandaşla birlikte sosyal medya da ayağa kalktı.
Böylesi korkunç bir dönemde özellikle kadın ünlülerin ne düşündüğü merak edilince sıkça mikrofon uzatıldı.
Konuşmasıyla kısa sürede gündem olan isimlerden bir tanesi son olarak Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya oldu.
Sarıkaya kadar sözleriyle olay olan bir diğer isimse Hande Erçel olmuştu. "Söylenecek söz yok" diyen Erçel büyük bir kesim tarafından linç yemişti.
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Ünlülerin sözlerine, kendilerini eleştirenlere çıkışmalarına ateş püskürenler arasında da Kutsal Motor adlı YouTube hesabından yayın yapan Zeynep Ocak yer aldı.
"Arkadaşlar tek bir şey söyleceyeceğim 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır' bu kadar. Sizden beklenen bu mesela."
"Tabii ki, kısa vaadede bir şey olmayacak. Geri zekalı değiliz! Farkındayız!"
"Bize hiçbir erkek yardım falan etmeyecek. Gördük erkeklerin halini oğlum. Erkekler bizim düşmanımız, erkekler geri zekalı! Erkek bu düzenin bizzat kullanıcıları..."
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