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Bu İddia Ortalık Karıştırır: Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün Bir Yıl Önce Evlendiği Dedikodusu Patladı!

Bu İddia Ortalık Karıştırır: Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün Bir Yıl Önce Evlendiği Dedikodusu Patladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.10.2024 - 15:57

Bir dönemin magazin gündemine damgasını vuran Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında olay olan bir dedikodu çıktı. Pınar Eliçe'nin iddiasına göre, ünlü ikili geçtiğimiz yıl sessiz sedasız evlendi!

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Sibel Can ve Emir Sarıgül bir dönemin magazin gündeminde bomba etkisi yaratmış çiftlerdendi, hatırlayanlar vardır.

Sibel Can ve Emir Sarıgül bir dönemin magazin gündeminde bomba etkisi yaratmış çiftlerdendi, hatırlayanlar vardır.

Bilmeyenler için de şöyle bi' hatırlayalım yaşananları; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Bilmeyenler için de şöyle bi' hatırlayalım yaşananları; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş’ın kızı Fatoş Altınbaş ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinin henüz üçüncü yılında hamile olduğu dönemde Sarıgül tarafından ihanete uğradığını öne süren Altınbaş, aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliği bitirmemişti.

Evliliklerinin henüz üçüncü yılında hamile olduğu dönemde Sarıgül tarafından ihanete uğradığını öne süren Altınbaş, aile büyüklerinin araya girmesiyle evliliği bitirmemişti.

Israrla devam ettiği belirtilen evlilik 2019'da boşanmayla son bulmuştu. Emir Sarıgül'ün evli olduğu dönemlerde Sibel Can'la birliktelik yaşadığı iddiası patlamış fakat görsel herhangi bir kanıt sunulamamıştı.

Israrla devam ettiği belirtilen evlilik 2019'da boşanmayla son bulmuştu. Emir Sarıgül'ün evli olduğu dönemlerde Sibel Can'la birliktelik yaşadığı iddiası patlamış fakat görsel herhangi bir kanıt sunulamamıştı.

Daha sonra Sarıgül, Buket Aydın'la bir küs bir barışık şekilde bir ilişki yaşamıştı. Aydın'la yıllarını ayıran Emir Sarıgül'ün eski aşkı Sibel Can'la tatilde görüntülenmesi bomba etkikisi yaratmıştı.

Daha sonra Sarıgül, Buket Aydın'la bir küs bir barışık şekilde bir ilişki yaşamıştı. Aydın'la yıllarını ayıran Emir Sarıgül'ün eski aşkı Sibel Can'la tatilde görüntülenmesi bomba etkikisi yaratmıştı.

Konuyu daha detaylı öğrenmek isteyenleri de böyle alabiliriz...

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Gelelim asıl konumuza... Magazin dünyasında uzunca bir zamandır Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün aşk yaşadığı konuşuluyor, gerçi buna inanmayanlar da var.

Gelelim asıl konumuza... Magazin dünyasında uzunca bir zamandır Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün aşk yaşadığı konuşuluyor, gerçi buna inanmayanlar da var.

Aşkları doludizgin şekilde devam ettiği öne sürülen ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının yorumcularından Pınar Eliçe, Can'ın parmağındaki yüzüğe değinerek ikilinin geçtiğimiz yıl evlendiğini öne sürdü.

Aşkları doludizgin şekilde devam ettiği öne sürülen ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının yorumcularından Pınar Eliçe, Can'ın parmağındaki yüzüğe değinerek ikilinin geçtiğimiz yıl evlendiğini öne sürdü.

Eliçe "Bundan yaklaşık 1 yıl önce cemiyet hayatında bir arkadaş grubumda bir dedikodu vardı; Emir Sarıgül ve Sibel Can aşkını hepimiz biliyoruz onlar bunu gözümüze sokmadı. 1 yıl önce evlendikleri söyleniyordu..." dedi.

Eliçe "Bundan yaklaşık 1 yıl önce cemiyet hayatında bir arkadaş grubumda bir dedikodu vardı; Emir Sarıgül ve Sibel Can aşkını hepimiz biliyoruz onlar bunu gözümüze sokmadı. 1 yıl önce evlendikleri söyleniyordu..." dedi.

"Büyük bir ihtimalle Güney Fransa'da, eğer ki böyle bir evlilik söz konusuysa zaten 1 yıldır yapılmış bir şey" diyen Eliçe'nin yüzükten başka kanıtı olmaması da elbette tepki çekti.

"Büyük bir ihtimalle Güney Fransa'da, eğer ki böyle bir evlilik söz konusuysa zaten 1 yıldır yapılmış bir şey" diyen Eliçe'nin yüzükten başka kanıtı olmaması da elbette tepki çekti.

İşte o anlar...

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