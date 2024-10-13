Ezgi Mola, Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Sonrası Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Ateş Püskürdü!

'Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz...

Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.'