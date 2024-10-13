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Ezgi Mola, Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Sonrası Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Ateş Püskürdü!

Ezgi Mola, Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Sonrası Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.10.2024 - 13:48

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanının ölü bulunması duyarlı vatandaşları yeniden ayağa kaldırdı. Açıklamasıyla tepki çeken Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e ateş püsküren isimlerden biri de Ezgi Mola oldu.

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Kocaeli'nin Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın " ilaçla" öldürüldüğü haberi ülke genelinde büyük bir infial yarattı.

Kocaeli'nin Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın " ilaçla" öldürüldüğü haberi ülke genelinde büyük bir infial yarattı.

Duyarlı vatandaşların ayaklanıp eylem yapması üzerine AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de açıklama yapmak zorunda kaldı.

Duyarlı vatandaşların ayaklanıp eylem yapması üzerine AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Söz konusu görüntüler maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edilmektedir" diyerek yaşananların bir katliam olmadığını öne süren Büyükgöz, "Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm" dedi.

"Söz konusu görüntüler maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edilmektedir" diyerek yaşananların bir katliam olmadığını öne süren Büyükgöz, "Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm" dedi.

'Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz...

Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız.'

Detayları içeriğimizde de vermiştik:

Sosyal medyasından açıklama yapan belediye başkanı Zinnur Büyükgöz'ün tepki çeken sözleri sonrası birçok ünlü de ateş püskürdü.

Sosyal medyasından açıklama yapan belediye başkanı Zinnur Büyükgöz'ün tepki çeken sözleri sonrası birçok ünlü de ateş püskürdü.

Seren Serengil ve Hande Yener katliama sessiz kalmamak için Gebze'de tepki gösterdiler:

Ünlü oyuncu Emre Kınay da Gebze Belediye Başkanı'na gözyaşları içinde seslendi:

İnsanlık sorgulatan olay sonrasında tepkisini saklamayan, ses çıkartmaktan çekinmeyen insanlardan biri de Ezgi Mola oldu.

İnsanlık sorgulatan olay sonrasında tepkisini saklamayan, ses çıkartmaktan çekinmeyen insanlardan biri de Ezgi Mola oldu.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün açıklamasına ateş püsküren Mola "Yaşattığınızı yaşayın!" diyerek sert çıktı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün açıklamasına ateş püsküren Mola "Yaşattığınızı yaşayın!" diyerek sert çıktı.

İğneyle öldürülen hayvanların dronela çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ağzını açıp gözünü yuman ünlü oyuncudan "Yalancı katiller" çıkışı geldi.

İğneyle öldürülen hayvanların dronela çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ağzını açıp gözünü yuman ünlü oyuncudan "Yalancı katiller" çıkışı geldi.

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