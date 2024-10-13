Ezgi Mola, Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Sonrası Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Ateş Püskürdü!
Ezgi Mola, Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Sonrası Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Ateş Püskürdü!
Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanının ölü bulunması duyarlı vatandaşları yeniden ayağa kaldırdı. Açıklamasıyla tepki çeken Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e ateş püsküren isimlerden biri de Ezgi Mola oldu.
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Kocaeli'nin Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın " ilaçla" öldürüldüğü haberi ülke genelinde büyük bir infial yarattı.
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Duyarlı vatandaşların ayaklanıp eylem yapması üzerine AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de açıklama yapmak zorunda kaldı.
"Söz konusu görüntüler maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edilmektedir" diyerek yaşananların bir katliam olmadığını öne süren Büyükgöz, "Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm" dedi.
Sosyal medyasından açıklama yapan belediye başkanı Zinnur Büyükgöz'ün tepki çeken sözleri sonrası birçok ünlü de ateş püskürdü.
İnsanlık sorgulatan olay sonrasında tepkisini saklamayan, ses çıkartmaktan çekinmeyen insanlardan biri de Ezgi Mola oldu.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün açıklamasına ateş püsküren Mola "Yaşattığınızı yaşayın!" diyerek sert çıktı.
İğneyle öldürülen hayvanların dronela çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ağzını açıp gözünü yuman ünlü oyuncudan "Yalancı katiller" çıkışı geldi.
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