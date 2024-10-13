Altın Portakal Film Festivali'nde Ödül Alan Nur Sürer Başarısını Yılmaz Güney'e Adadı!

'Toplumumuzda çok farklı yerlerden gelen iki kadını çok farklı şekillerde temsil eden iki hikayenin iki güçlü kadını öyle kadınlar ki ve öyle performanslar ki gerçekten ödüllendirmek istedik. Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve Mukadderat’taki oyunculuğuyla Nur Sürer…”