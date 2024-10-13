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Altın Portakal Film Festivali'nde Ödül Alan Nur Sürer Başarısını Yılmaz Güney'e Adadı!

Altın Portakal Film Festivali'nde Ödül Alan Nur Sürer Başarısını Yılmaz Güney'e Adadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.10.2024 - 13:02

Ülkemizin en prestijli törenlerinden olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nur Sürer ve Binnur Kaya aldı. İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşan Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adadı.

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Önceki akşam, bu sene 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesi düzenlendi. Ünlülerin akın ettiği gecede en iyiler ödüllerine kavuştu.

Önceki akşam, bu sene 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesi düzenlendi. Ünlülerin akın ettiği gecede en iyiler ödüllerine kavuştu.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer ve "Ayşe" filmindeki rölüyle Binnur Kaya’nın oldu.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez’in yaptığı gecede 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer ve "Ayşe" filmindeki rölüyle Binnur Kaya’nın oldu.

“Öyle iki kadın vardı ki, biz o iki kadına da ödül vermeyi çok istedik. O yüzden bu dalda iki ödülümüz olacak" diyen jüri üyesi Gökçe Bahadır şöyle devam etti:

“Öyle iki kadın vardı ki, biz o iki kadına da ödül vermeyi çok istedik. O yüzden bu dalda iki ödülümüz olacak" diyen jüri üyesi Gökçe Bahadır şöyle devam etti:

'Toplumumuzda çok farklı yerlerden gelen iki kadını çok farklı şekillerde temsil eden iki hikayenin iki güçlü kadını öyle kadınlar ki ve öyle performanslar ki gerçekten ödüllendirmek istedik. Ayşe filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve Mukadderat’taki oyunculuğuyla Nur Sürer…”

Ödülü alan isimlerden Nur Sürer'in ödül konuşmasıysa gündeme damgasını vurdu.

Ödülü alan isimlerden Nur Sürer'in ödül konuşmasıysa gündeme damgasını vurdu.

Ünlü oyuncu, aldığı ödülünü değersizleştirilmeye çalışıldığını öne sürdüğü Yılmaz Güney’e ithaf etti.

Ünlü oyuncu, aldığı ödülünü değersizleştirilmeye çalışıldığını öne sürdüğü Yılmaz Güney’e ithaf etti.
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"45 yıllık oyunculuk hayatımda, yolcu bana dokunan bütün yönetmenleri kaybettik. Onlar ışıklar içinde uyusun. Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum."

"45 yıllık oyunculuk hayatımda, yolcu bana dokunan bütün yönetmenleri kaybettik. Onlar ışıklar içinde uyusun. Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum."

Sürer sözlerini "Çocuklardan elinizi çekin. Kadınlardan elinizi çekin. Hayvanlardan elinizi çekin. Ağaçlardan eliniz çekin" diyerek bitirdi.

Sürer sözlerini "Çocuklardan elinizi çekin. Kadınlardan elinizi çekin. Hayvanlardan elinizi çekin. Ağaçlardan eliniz çekin" diyerek bitirdi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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