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Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek'e "Sosyal Medyadan Çok Teklif Alıyor musunuz?" Diyen Muhabire Laf Çaktı

Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek'e "Sosyal Medyadan Çok Teklif Alıyor musunuz?" Diyen Muhabire Laf Çaktı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.10.2024 - 18:46

Kadın cinayetlerinin katbekat arttığı bu dönemlerde hemen hemen her ünlüye mikrofon uzatılıyor. Geçtiğimiz akşam da Engin Akyürek röportaj vermişti. Akyürek'e soru sorarken gündeme değinmek yerine 'Sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz?' diyen muhabir, Farah Zeynep Abdullah'tan nasibini aldı!

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Fatih'te 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik adlı katil tarafından katledilmesi tüm Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu!

Fatih'te 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik adlı katil tarafından katledilmesi tüm Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu!

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadın cinayetlerinin korkunç şekilde arttığı yadsınamaz bir gerçek. Caydırıcı cezaların olmaması da ülkedeki adalete olan inancı sarsmaya devam ediyor.

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadın cinayetlerinin korkunç şekilde arttığı yadsınamaz bir gerçek. Caydırıcı cezaların olmaması da ülkedeki adalete olan inancı sarsmaya devam ediyor.

Gündemin böylesine kan dondurucu olaylarla dolup taşmasıyla birlikte, görüntülenen her kadın ünlüye İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetleri soruları soruluyor.

Gündemin böylesine kan dondurucu olaylarla dolup taşmasıyla birlikte, görüntülenen her kadın ünlüye İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetleri soruları soruluyor.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekerken, bazı erkek ünlüler konuya dair açıklama yapmaktan çekinmiyor. Ancak pek çok muhabir erkek ünlülerimize acı konuyla ilgili soru yöneltmiyor.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekerken, bazı erkek ünlüler konuya dair açıklama yapmaktan çekinmiyor. Ancak pek çok muhabir erkek ünlülerimize acı konuyla ilgili soru yöneltmiyor.

Bunun en yakın örneklerinden biri de Yabancı Damat'ın 'Niko'su Özgür Çevik'in düğününde yaşandı. Davetliler arasında yer alan Engin Akyürek basın mensuplarıyla sohbet etti.

Bunun en yakın örneklerinden biri de Yabancı Damat'ın 'Niko'su Özgür Çevik'in düğününde yaşandı. Davetliler arasında yer alan Engin Akyürek basın mensuplarıyla sohbet etti.

Akyürek'e "Evlilik düşünüyor musunuz?" gibi sorular haricinde gündemden pek bir konu sorulmadı:

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Bu duruma sessiz kalamayan isimse, dobralığıyla nam salmış Farah Zeynep Abdullah oldu. Paylaşım yapmaktan hiç çekinmeyen güzel oyuncu, Akyürek'e soru soran muhabire laf attı.

Bu duruma sessiz kalamayan isimse, dobralığıyla nam salmış Farah Zeynep Abdullah oldu. Paylaşım yapmaktan hiç çekinmeyen güzel oyuncu, Akyürek'e soru soran muhabire laf attı.

Ünlü oyuncu, Engin Akyürek'i "Sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz?" sorusuyla afallatan muhabire "abi sosyal medyadan çok teklif alıyo musunuzz;) kızlardann;););)" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, Engin Akyürek'i "Sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz?" sorusuyla afallatan muhabire "abi sosyal medyadan çok teklif alıyo musunuzz;) kızlardann;););)" diyerek tepki gösterdi.
twitter.com

Farah Zeynep Abdullah, paylaşımında neyi vurgulamak istediğini de yabancı bir takipçisine verdiği yanıtla açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah, paylaşımında neyi vurgulamak istediğini de yabancı bir takipçisine verdiği yanıtla açıkladı.

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