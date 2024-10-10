Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek'e "Sosyal Medyadan Çok Teklif Alıyor musunuz?" Diyen Muhabire Laf Çaktı
Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek'e "Sosyal Medyadan Çok Teklif Alıyor musunuz?" Diyen Muhabire Laf Çaktı
Kadın cinayetlerinin katbekat arttığı bu dönemlerde hemen hemen her ünlüye mikrofon uzatılıyor. Geçtiğimiz akşam da Engin Akyürek röportaj vermişti. Akyürek'e soru sorarken gündeme değinmek yerine 'Sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz?' diyen muhabir, Farah Zeynep Abdullah'tan nasibini aldı!
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Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadın cinayetlerinin korkunç şekilde arttığı yadsınamaz bir gerçek. Caydırıcı cezaların olmaması da ülkedeki adalete olan inancı sarsmaya devam ediyor.
Gündemin böylesine kan dondurucu olaylarla dolup taşmasıyla birlikte, görüntülenen her kadın ünlüye İstanbul Sözleşmesi ve kadın cinayetleri soruları soruluyor.
Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekerken, bazı erkek ünlüler konuya dair açıklama yapmaktan çekinmiyor. Ancak pek çok muhabir erkek ünlülerimize acı konuyla ilgili soru yöneltmiyor.
Bunun en yakın örneklerinden biri de Yabancı Damat'ın 'Niko'su Özgür Çevik'in düğününde yaşandı. Davetliler arasında yer alan Engin Akyürek basın mensuplarıyla sohbet etti.
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Bu duruma sessiz kalamayan isimse, dobralığıyla nam salmış Farah Zeynep Abdullah oldu. Paylaşım yapmaktan hiç çekinmeyen güzel oyuncu, Akyürek'e soru soran muhabire laf attı.
Ünlü oyuncu, Engin Akyürek'i "Sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz?" sorusuyla afallatan muhabire "abi sosyal medyadan çok teklif alıyo musunuzz;) kızlardann;););)" diyerek tepki gösterdi.
Farah Zeynep Abdullah, paylaşımında neyi vurgulamak istediğini de yabancı bir takipçisine verdiği yanıtla açıkladı.
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