Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek'e "Sosyal Medyadan Çok Teklif Alıyor musunuz?" Diyen Muhabire Laf Çaktı

Kadın cinayetlerinin katbekat arttığı bu dönemlerde hemen hemen her ünlüye mikrofon uzatılıyor. Geçtiğimiz akşam da Engin Akyürek röportaj vermişti. Akyürek'e soru sorarken gündeme değinmek yerine 'Sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz?' diyen muhabir, Farah Zeynep Abdullah'tan nasibini aldı!