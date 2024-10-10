Bu İddia Ortalık Karıştırır: Sevgilisinden Ayrılan Feyza Civelek’in Ex Kayınvalidesi Zil Takıp Oynadı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Nilay'ı Feyza Civelek sevgilisi tarafından ihanete uğradığını itiraf edip ayrıldıklarını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrıldığı sevgilisi Alican Kurt'un annesi olduğu öne sürülen bir kişi ortaya çıktı. Ex kayınvalide olduğu iddia edilen kadının Feyza Civelek'e sözleri gündem oldu.