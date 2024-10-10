Bu İddia Ortalık Karıştırır: Sevgilisinden Ayrılan Feyza Civelek’in Ex Kayınvalidesi Zil Takıp Oynadı mı?
Bu İddia Ortalık Karıştırır: Sevgilisinden Ayrılan Feyza Civelek’in Ex Kayınvalidesi Zil Takıp Oynadı mı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Nilay'ı Feyza Civelek sevgilisi tarafından ihanete uğradığını itiraf edip ayrıldıklarını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrıldığı sevgilisi Alican Kurt'un annesi olduğu öne sürülen bir kişi ortaya çıktı. Ex kayınvalide olduğu iddia edilen kadının Feyza Civelek'e sözleri gündem oldu.
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Show Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek son dönemlerin en popüler isimleri arasındaki yerini koruyor.
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Adını Feriha Koydum dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncuyu uzunca bir süre, yıllar içindeki değişimiyle konu edinmiştik hatırlarsanız.
Rol aldığı dizilerdeki performansı kadar özel hayatındaki konularla da gündeme damgasını vurmayı başaran Civelek bu kez aşk hayatıyla öne çıktı.
Belki magazin takipçileri bilir, Feyza Civelek uzun zamandır Alican Kurt ile doludizgin bir aşk yaşıyordu.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının evlilik üzerine sorularını yanıtlarken şaşkına çeviren bir açıklamada bulunmuştu.
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Bu olayın ardından ünlü işletmeci Alican Kurt'un annesi olduğu ileri sürülen bir kişinin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
'Magazin Gözü' adlı hesabın paylaşımına göre; ex kayınvalidenin "Şükürler olsun ki oğlumuz kurtuldu senden" sözleri gündem oldu.
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