Hafsanur Sancaktutan'ın 'Regl' Açıklamasında Bilerek Yaptığını Söylemesi Tartışma Konusu Oldu!
Hafsanur Sancaktutan'ın 'Regl' Açıklamasında Bilerek Yaptığını Söylemesi Tartışma Konusu Oldu!
Magazin gündeminin en popüler isimlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan bir dergiye verdiği röportajla öne çıktı. Ünlü oyuncunun 'regl' açıklaması hemcinsleri tarafından takdir topladı.
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'Gülperi' dizisiyle ekran serüvenine başlayan Hafsanur Sancaktutan rol aldığı projelerle epey dikkat çekmeyi başardı. Tanınırlığı arttıkça magazinin de öne çıkan ismi oldu.
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Şimdilerde Siyah Kalp dizisinde hayat verdiği 'Melek' karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulur oldu.
Yetenekleri, güzelliği ve "Ortalıkta adam yok" dedikten sonra Kubilay Akay'la başlayan aşklarıyla dikkatleri üzerine çeken Sancaktutan'ın sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları da şu sıralar gündemde.
Ünlü oyuncu bu kez de popüler bir derginin Ekim ayına konuk olarak, "Kadın demek, ilerlemek demek. Bunun altını her gün çizmemiz gereken bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten çığlık çığlığa bağırmamız lazım” açıklamalarında bulundu.
Hafsanur Sancaktutan'ın "Sette regl olursam erkeklere de regl oldum diyorum. Bilerek yapıyorum. Mümkünse bir erkekten ağrı kesici istiyorum, ped aldırıyorum. Çünkü bu normal" sözleriyse hemcinslerinin takdirini toplarken yorumları da beraberinde getirdi.
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Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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