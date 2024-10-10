"Sıkmazsam Namerdim": Kan Donduran Olaylar Sonrası Küfür Yağdıran Berk Oktay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

'Ne ekonomi, ne iş güç... Konuşmak ve çözüm bulmak zorunda olduğumuz tek bir konu var...' diyerek söze giren ünlü oyuncu, 'Maalesef görüyoruz ki yozlaşmış, hayatı sadece sanal alem sanan, iki tane rapçinin görse korkacağı ama ağzından düşürmediği silah ve uyuşturucuyu kendine siper eden, elinin tersiyle iki tane çaksan yerden kalkamayacak 45 kiloluk piçler, zibidiler; bunların yanında içimize doldurulan hayatında kadın görmemiş mülteci artıkları, kadınlarımızı, kardeşlerimizi göz göre göre katlediyorlar. Bitmiyor ulan sülalesini siktiğimin şerefsizi bezinden mi etkilendin?! 2 yaşında bebek katlediliyor' ifadelerini kullandı.