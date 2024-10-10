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"Sıkmazsam Namerdim": Kan Donduran Olaylar Sonrası Küfür Yağdıran Berk Oktay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

"Sıkmazsam Namerdim": Kan Donduran Olaylar Sonrası Küfür Yağdıran Berk Oktay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.10.2024 - 14:00

Üst üste yaşanan Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve Sıla bebek olayları hepimizin yüreğinde derin bir yara açtı. Kan donduran olaylar sonrası tepkisiz kalmayan Berk Oktay, küfürlü bir paylaşımda bulunurken öfkeden deliye döndü!

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Semih Çelik adlı katil tarafından vahşice katledilen 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olayı, ülkemizin kabuk bağlamayan yarasını bir kez daha kanattı.

Semih Çelik adlı katil tarafından vahşice katledilen 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olayı, ülkemizin kabuk bağlamayan yarasını bir kez daha kanattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetmesi de hepimize bir kez daha insanlık sorgulattı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetmesi de hepimize bir kez daha insanlık sorgulattı!

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen kızları Mira Milena’yla baba olma duygusunu tadan Berk Oktay ise yüreğimize kan ağlatan olaylara ses çıkan ünlülerden oldu.

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen kızları Mira Milena’yla baba olma duygusunu tadan Berk Oktay ise yüreğimize kan ağlatan olaylara ses çıkan ünlülerden oldu.

Son olarak 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol alan Oktay, "Okuyun ve konuşun. Küfür için küçüklerimden özür dilerim" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü!

Son olarak 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol alan Oktay, "Okuyun ve konuşun. Küfür için küçüklerimden özür dilerim" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü!

'Ne ekonomi, ne iş güç... Konuşmak ve çözüm bulmak zorunda olduğumuz tek bir konu var...' diyerek söze giren ünlü oyuncu, 'Maalesef görüyoruz ki yozlaşmış, hayatı sadece sanal alem sanan, iki tane rapçinin görse korkacağı ama ağzından düşürmediği silah ve uyuşturucuyu kendine siper eden, elinin tersiyle iki tane çaksan yerden kalkamayacak 45 kiloluk piçler, zibidiler; bunların yanında içimize doldurulan hayatında kadın görmemiş mülteci artıkları, kadınlarımızı, kardeşlerimizi göz göre göre katlediyorlar. Bitmiyor ulan sülalesini siktiğimin şerefsizi bezinden mi etkilendin?! 2 yaşında bebek katlediliyor' ifadelerini kullandı.

Ateş püsküren sözlerini "Allah kimsenin başına vermesin. Ama böyle bir şey görürsem aileme ya da başkasının evladına karşı, yapanın alnının çatına sıkmazsam namerdim..." diyerek bitiren Berk Oktay'ın paylaşımının tamamını da buradan okuyabilirsiniz:

Ateş püsküren sözlerini "Allah kimsenin başına vermesin. Ama böyle bir şey görürsem aileme ya da başkasının evladına karşı, yapanın alnının çatına sıkmazsam namerdim..." diyerek bitiren Berk Oktay'ın paylaşımının tamamını da buradan okuyabilirsiniz:

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