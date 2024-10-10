"Sıkmazsam Namerdim": Kan Donduran Olaylar Sonrası Küfür Yağdıran Berk Oktay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
"Sıkmazsam Namerdim": Kan Donduran Olaylar Sonrası Küfür Yağdıran Berk Oktay Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetmesi de hepimize bir kez daha insanlık sorgulattı!
Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen kızları Mira Milena’yla baba olma duygusunu tadan Berk Oktay ise yüreğimize kan ağlatan olaylara ses çıkan ünlülerden oldu.
Son olarak 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol alan Oktay, "Okuyun ve konuşun. Küfür için küçüklerimden özür dilerim" diyerek açtı ağzını yumdu gözünü!
Ateş püsküren sözlerini "Allah kimsenin başına vermesin. Ama böyle bir şey görürsem aileme ya da başkasının evladına karşı, yapanın alnının çatına sıkmazsam namerdim..." diyerek bitiren Berk Oktay'ın paylaşımının tamamını da buradan okuyabilirsiniz:
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