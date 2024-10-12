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Ünlü Oyuncu Emre Kınay Gebze Belediye Başkanı'na Gözyaşları İçinde Seslendi

Ünlü Oyuncu Emre Kınay Gebze Belediye Başkanı'na Gözyaşları İçinde Seslendi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
12.10.2024 - 13:48

Gebze'de sokak hayvanlarına yapılanlar hepimizin içini sızlattı. Toplam 45 sokak hayvanı, çöp torbaları içinde cansız bir şekilde bulundu. Vatandaşlardan tepkiler artırken ünlü oyuncu Emre Kınay da Gebze Belediye Başkanı'na gözyaşları içinde seslendi.

'Siz hangi dine mensupsunuz?'

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Gebze'den gelen görüntüler hepimizin içini sızlattı.

Gebze'den gelen görüntüler hepimizin içini sızlattı.

Belediye'ye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde toplam 45 sokak hayvanının cansız bedeni, çöp poşetleri içinde bulundu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı hayvanların hala canlı olduğu, hareket ettiği ve ses çıkardığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı hayvanların hala canlı olduğu, hareket ettiği ve ses çıkardığı görüldü.

Sokak hayvanlarının konduğu poşetlerin içindeki şırıngalar da dikkatlerden kaçmadı. Paylaşılan videolarda, çalışanların köpeklere iğne yaptığı görüldü.

Belediye'den yapılan açıklamada ise sokak hayvanlarının çoktan öldüğü iddia edildi.

Ünlü oyuncu Emre Kınay de Gebze'de yaşananlara tepkisini ortaya koydu. Ünlü isim, sosyal medyadan Belediyenin yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Emre Kınay de Gebze'de yaşananlara tepkisini ortaya koydu. Ünlü isim, sosyal medyadan Belediyenin yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi.

Kınay, daha sonra açtığı canlı yayında ise gözyaşlarına hakim olamadı. "Canım yanarak Gebze Belediye başkanına sesleniyorum" diyen Kınay "Siz bugün cumaya gittiniz" dedi.

Kınay, daha sonra açtığı canlı yayında ise gözyaşlarına hakim olamadı. "Canım yanarak Gebze Belediye başkanına sesleniyorum" diyen Kınay "Siz bugün cumaya gittiniz" dedi.

Emre Kınay "Bu nasıl bir vicdandır hangi dinin mensubusunuz? Sizin inandığınız Allah hangi Allah? Bizimkiyle aynı olamaz." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Emre Kınay "Bu nasıl bir vicdandır hangi dinin mensubusunuz? Sizin inandığınız Allah hangi Allah? Bizimkiyle aynı olamaz." diyerek tepkisini ortaya koydu.
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"Nasıl bir vicdan bunu yapıp sonra da Allah'a yakarır, avucunu açıp dua eder ya? Siz nereden çıktınız bu toplumda? Sonra da kız çocukları için cümleler kuracaksınız..."

"Nasıl bir vicdan bunu yapıp sonra da Allah'a yakarır, avucunu açıp dua eder ya? Siz nereden çıktınız bu toplumda? Sonra da kız çocukları için cümleler kuracaksınız..."

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