Çocuklar Duymasın'ın 'Mary’si Demet Tuncer Kendisine Yıllar Önce Gelen CIA Teklifi İtirafıyla Şoke Etti!
Çocuklar Duymasın'ın 'Mary’si Demet Tuncer Kendisine Yıllar Önce Gelen CIA Teklifi İtirafıyla Şoke Etti!
Kaynak: https://www.haberturk.com/cocuklar-du...
'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği Amerikalı 'Mary' karakteriyle adını büyük bir kesime duyuran Demet Tuncer daha önce hiç duymadığımız itiraflarda bulundu. Habertürk'e konuşan Tuncer, yıllar önce CIA'den teklif aldığını açıkladı.
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Pek çoğumuz bir dönemin en beğenilen oyuncularından olan Demet Tuncer'i tanıyoruzdur. Kendisini unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın'dan biliyoruz.
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Amerika'da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk defa dizide rol alıp Amerikalı 'Mary' karakterine hayat vermişti kendisi.
Hem ilk sezonlarda hem de son sezonlarda izleyicisinin karşısına çıkan Tuncer, sempatik tavırlarıyla da gönülleri fethetmişti.
Uzun zamandır yaşamına 15 yaşında burs alıp gittiği Amerika'da devam ettiren Tuncer geçtiğimiz günlerde Habertürk'e açıklamalarda bulundu.
"15 yaşında Türkiye’yi temsilen ABD-Türkiye ortak bursuyla United World College’dan (UWC-USA) tam burs kazandım. Uluslararası Bakalorya diplomamı aldıktan sonra ABD’de üniversite eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye döndüm" açıkalamasının ardından hepimizi şoke eden itiraflar da geldi.
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Üniversitede siyasal bilgiler okurken CIA’den teklif aldığını söyleyen Demet Tuncer "Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA’de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.
"Seni ülkende üst düzey bir bürokrat ya da diplomat yaparlar ve zamanı geldiğinde senden sadece tek bir şey isterler. Bu düşünce midemi bulandırdı ve teklifi reddettim. O yaşta böyle bir cümle kurduğuma hâlâ inanamıyorum; sanırım bu sözler ailemin değerlerinden döküldü: 'Üzgünüm, ben ne ailemi ne de ülkemi satarım."
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Vatanseverlik bizim ülkede bazılarına çaksan girmez. Hatta bu kadın bunları söyleyince yemin ederim -geri zekalı yaa- diyenler bile olmuştur. Gazı Mustafa Ke... Devamını Gör
helal sana ama bunca sene bunu açıklama için niye bekledin acaba🤔🤔
kim ahlaktan en çok dem vuruyorsa o en ahlaksız, kim en çok vatandan dem vuruyorsa o da :) falan