Çocuklar Duymasın'ın 'Mary’si Demet Tuncer Kendisine Yıllar Önce Gelen CIA Teklifi İtirafıyla Şoke Etti!

'İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun,' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı’nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı.'