Kanserle Savaşırken 13 Kilo Veren Ankaralı Turgut'un Son Halini Paylaşan Gülben Ergen Acil Yardım İstedi!

Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut kısacık zamanda 13 kilo verdi. ATV Haber'e özel açıklama yaparak kullanması gereken ilacın tanesinin 65-67 bin lira olduğunu belirtti. Soluğu Ankaralı Turgut'un yanında alan Gülben Ergen'se ünlü türkücünün son halini paylaştı. Görenler kendisini tanımakta epey zorluk çekti.