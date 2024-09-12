Kanserle Savaşırken 13 Kilo Veren Ankaralı Turgut'un Son Halini Paylaşan Gülben Ergen Acil Yardım İstedi!
Kanserle Savaşırken 13 Kilo Veren Ankaralı Turgut'un Son Halini Paylaşan Gülben Ergen Acil Yardım İstedi!
Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut kısacık zamanda 13 kilo verdi. ATV Haber'e özel açıklama yaparak kullanması gereken ilacın tanesinin 65-67 bin lira olduğunu belirtti. Soluğu Ankaralı Turgut'un yanında alan Gülben Ergen'se ünlü türkücünün son halini paylaştı. Görenler kendisini tanımakta epey zorluk çekti.
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Pek çoğumuzun Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, eğlenceli türküleri ve sempatik bulunan halleriyle geniş bir kitle tarafından sevilen ünlülerden.
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Ünlü türkücü geçtiğimiz haftalarda sevenlerini üzen bir haberle gündem olmuştu. 61 yaşındaki Ankaralı Turgut akciğer kanseri nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Kızı ve oğlu sosyal medyadan babalarının hastanedeki halini paylaşıp tüm sevenlerinden dua istemişti.
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ankaralı Turgut ATV Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1,5 aya yakın yattım. 12-13 kilo falan verdim. Bende 3 ay içerisinde oluşan bir şey" ifadelerini kullanıp akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak maddi durumunun el vermediğinden dert yandı:
"Şimdi o ilacı olmak için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira. Çok para kazanan sanatçı değilim bu ülkede. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Kaç trilyonluk insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor."
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"Sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi" diye sitem eden ünlü türkücü "Yani ne varlığına güven diyor ne sağlığına güven. Onun için gönül kırgınlığım sadece sanat camiasındaki insanlara var" diyerek kırgınlığının altını çizdi.
Yakınları ve hayranlarını bir hayli üzen Ankaralı Turgut'un bu açıklamasından sonra Gülben Ergen soluğu kendisinin yanında aldı. "Ankaralı Turgut yalnız değilsin" diyen Ergen, Ankaralı Turgut'un son halini de paylaştı.
"Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgutumuzsun bizim🤍 Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor" diyen Gülben Ergen acil yardım çağrısında da bulundu:
"Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, değerli meslektaşlarım, müzik birlikleri, iyi insanlar. Haydi görev başına hepimiz👊🏼"
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