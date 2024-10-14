Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut Çocuklarıyla İlgili Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut Çocuklarıyla İlgili Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Ünlü türkücü Ankaralı Turgut, yakın zamanda yakalandığı kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Zor günler geçiren sanatçı, çocuklarının kendisini yalnız bırakmasına böyle isyan etti.
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Ankaralı Turgut olarak bilinen türkücü Turgut Karataş, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede mide kanseri olduğunu öğrenmişti.
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1 ayda 13 kilo veren Turgut'un tedavi süreci devam ederken Gülben Ergen kendisine destek ziyaretinde bulunmuştu.
Maddi zorluklar çeken Ankaralı Turgut, akıllı ilaç tedavisine başlayamadı ve kızının yanına taşınmak zorunda kaldı. Sanatçı bugün yayınladığı videoda, tedavisi için toplanan paraların çocukları tarafından kendisine ulaştırılmadığını söyledi.
Sanatçının çocuklarıyla ilgili sözleri şöyle: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"
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