Babasının Ölümüyle Sinir Krizi Geçiren Damla Ersubaşı Eski Eşi ve Kayınbiraderine Küfürler Yağdırdı!
Babasının Ölümüyle Sinir Krizi Geçiren Damla Ersubaşı Eski Eşi ve Kayınbiraderine Küfürler Yağdırdı!
Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncularından Damla Ersubaşı uzun süredir yaşadığı sorunlarla magazinin gündeminde yer alıyor. Tedavi gören babasının hayatını kaybettiği haberlerinden sonra sinir krizi geçiren Ersubaşı, eski eşi ve eşinin kardeşine küfürler yağdırdı!
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Özellikle çocukların bayılarak izlediği ve 2012 yılında final yapan Sihirli Annem dizisini bilmeyen yoktur. Birçok çocuk oyuncunun yıldızlaştığı yapımda "Tuğçe" karakterine hayat veren Damla Ersubaşı da rol almıştı.
Yapımın ekranlara veda etmesinden sonra oyunculuk kariyerini bir rafa kaldıran Ersubaşı artık rol aldığı yapımlarla değil özel hayatıyla gündeme gelmeye devam etti.
Yıllar içinde inanılmaz kilo veren, bunlara ek olarak yaptırdığı dolgu ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen eski oyuncunun aşk hayatı da çok konuşuldu.
Damla Ersubaşı 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser'le hayatını birleştirdi. Evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ikilinin birlikteliği 2020'de olaylı şekilde sona erdi.
Boşanmalarından bir süre sonra evliliklerinden dünyaya gelen kızları Zehra ve Zeynep için bir daha nikah masasına oturan ikili bu sefer de şiddet ve ihanet iddialarıyla boşandı.
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Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser arasındaki tansiyon günden güne yükseldi hatta olaylar ve açıklamalar da çirkinleşmeye başladı desek yeri.
Sosyal medya hesabından "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım" dediği paylaşımıyla herkesi şaşkına çeviren Ersubaşı, gözyaşları içinde çektiği o videonun bir buçuk yıl öncesine ait olduğunu açıklamıştı.
Mahkemenin, yasaklı madde itirafı yüzünden kızların velayetini babaya bırakmasından sonra zor zamanlar yaşayan Damla Ersubaşı geçtiğimiz günlerde de uyuşturucu madde kullanmadığını kanıtlayan rapor sonucunu paylaştı.
Belki bilenleriniz vardır, eski oyuncu son günlerde tüm vücudunu enfeksiyon sardığını açıkladığı babasının rahatsızlığından dolayı hastane yollarını arşınlıyordu.
Takipçileriyle sık sık dertleşen Ersubaşı, sağlık durumu kötü olan babası için iyi dualar beklediğini duyuran paylaşımlarda da bulunuyordu.
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Damla Ersubaşı, şimdi de babasının hayatını kaybettiği haberlerinden sonra yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.
Acı haberin ardından adeta sinir krizi geçiren Damla Ersubaşı hem eski eşine hem de "torbacı" dediği eşinin kardeşine hakaretler yağdırıp küfürler savurdu.
"Torbacı Serkan Keser ne oldu canım kızlarım derken iyiydi he benim babamın kalbi dururken şimdi ne oldu? P.zevenk kardeşin beni arayıp iyi ki öldü derken iyiydi di mi? Torbacı Serkan Keser he?"
İddiaların odağındaki Serkan Keser de bu paylaşımın ardından sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keser "ispat edemediğin her şeyin hesabını mahkemede vereceksin" dedi.
"Sen bizim kızlarımızın annesi olma şansını çok güzel kullanıyorsun yoksa..."
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