Kabataş Metro İnşaatında Yaşanan Göçükte 1 İşçi Hayatını Kaybetmişti: 2 Kişi Tutuklandı
Kabataş metro inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında devrilen iskelede bir işçi hayatını kaybetmişti.
