Kabataş Metro İnşaatında Yaşanan Göçükte 1 İşçi Hayatını Kaybetmişti: 2 Kişi Tutuklandı

16.11.2025 - 20:18

Kabataş metro inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 

Detaylar geliyor...

Beyoğlu'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında devrilen iskelede bir işçi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli de tutuklandı.

