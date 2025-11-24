onedio
Yapay Zeka Fenomeni Elya Soylu'ya Gelen Bol Libidolu Yorumlar Olay Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.11.2025 - 18:15

Yapay zeka medya, sanat, mühendislik gibi pek çok iş alanında aktif bir şekilde kullanılıyor. Yapay zeka şarkılar, yapay zeka şarkıcılar derken bir de yapay zekalı fenomenler çıkageldi. Elya Soylu isimli yapay zeka fenomeni de sosyal medyada sürekli gündeme geliyor. Görsel oluşturulurken verilen komutlar ise gizli göndermeler ve polemiğe neden olacak bazı unsurlar içeriyor. Instagram'da yapay zekaya yürüyenler ise 'Cinsel açlığın Afrikası' deyimini boşa çıkarmıyor.

Elya Soylu isimli hesaptan seri bir şekilde görsel atılıyor.

Ancak görsellerde basit komutlardan ziyade sosyolojik gözlemler, gündemdeki olaylara göndermeler de yer alıyor.

Twitter yani X'te bu hesap genellikle arkasına yatan zekayla takdir toplarken...

Elya'ya farklı istekler de gelebiliyor.

Instagram hesabında ise yürüyen yürüyene...

Kalpler, alevler havada uçuşuyor.

Elya'nın oluşturduğu senaryolar keşfete yön veriyor.

Bazılarının fantezi dünyasına dokunan görseller dökülüyor.

Bakalım ileride yapay zeka dolandırıcılıkları öğlen kuşağı programlarında da yer alacak mı?

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
