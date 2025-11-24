Yapay Zeka Fenomeni Elya Soylu'ya Gelen Bol Libidolu Yorumlar Olay Oldu

Yapay zeka medya, sanat, mühendislik gibi pek çok iş alanında aktif bir şekilde kullanılıyor. Yapay zeka şarkılar, yapay zeka şarkıcılar derken bir de yapay zekalı fenomenler çıkageldi. Elya Soylu isimli yapay zeka fenomeni de sosyal medyada sürekli gündeme geliyor. Görsel oluşturulurken verilen komutlar ise gizli göndermeler ve polemiğe neden olacak bazı unsurlar içeriyor. Instagram'da yapay zekaya yürüyenler ise 'Cinsel açlığın Afrikası' deyimini boşa çıkarmıyor.