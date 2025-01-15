2050'de Yaşıyorlar Demiştik: Japonya'nın 15 Dakikada İnsanı Baştan Aşağı Temizleyen Yıkama Makinesi

İnsanları temizlemek için tasarlanan bir çamaşır makinesi kulağa garip gelebilir. Ama bu teknoloji, geleceğin hijyen anlayışını değiştirebilir. Sadece 15 dakika içinde sizi yıkayıp kurutan cihaz, oldukça iddialı. Üstelik stresinizi azaltacak özellikler de sunuyor. Bu yenilik Japonya’dan dünyaya yayılmaya hazırlanıyor.