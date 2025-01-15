2050'de Yaşıyorlar Demiştik: Japonya'nın 15 Dakikada İnsanı Baştan Aşağı Temizleyen Yıkama Makinesi
2050'de Yaşıyorlar Demiştik: Japonya'nın 15 Dakikada İnsanı Baştan Aşağı Temizleyen Yıkama Makinesi
İnsanları temizlemek için tasarlanan bir çamaşır makinesi kulağa garip gelebilir. Ama bu teknoloji, geleceğin hijyen anlayışını değiştirebilir. Sadece 15 dakika içinde sizi yıkayıp kurutan cihaz, oldukça iddialı. Üstelik stresinizi azaltacak özellikler de sunuyor. Bu yenilik Japonya’dan dünyaya yayılmaya hazırlanıyor.
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50 yıl önce Japonya'da tanıtılan "Ultrasonik Banyo," yumurta şekilli bir kapsül olarak tasarlanmıştı. İçine oturan kişinin etrafını sıcak suyla doldura cihaz, masaj özelliğiyle bir hayli dikkat çekmişti.
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Şimdi ise Science Co.'nun başkanı Yasuaki Aoyama, bu konsepti modern teknolojiyle yeniden hayata geçiriyor. Yeni "Mirai Ningen Sentakuki" cihazı, kullanıcı kapsülün içine oturduğunda çalışmaya başlıyor.
Makine, sıcak suyla dolarken sensörler kişinin nabzını ve biyometrik verilerini ölçerek suyun sıcaklığını otomatik olarak en uygun seviyeye ayarlıyor.
Ardından, yapay zeka sistemi kullanıcının ruh halini analiz ediyor ve rahatlatıcı görüntüler yansıtarak adeta bir spa deneyimi sunuyor.
Tüm yıkama ve kurutma işlemi sadece 15 dakika sürüyor ve bu süre boyunca teknoloji, konfor ve hijyeni bir araya getiriyor.
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Makine, 2025’teki Osaka Expo’da ilk kez genel kullanıma açılacak. Aoyama, bu cihazı sergide 1.000 kişinin denemesini planlıyor. Her gün 7-8 kişi bu benzersiz hijyen deneyimini yaşayabilecek.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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