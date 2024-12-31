onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Direksiyon Yok, Sürücü Yok: Çin'in 2050 Yılından Fırlamış Gibi Görünen Otonom Otobüsü

Direksiyon Yok, Sürücü Yok: Çin'in 2050 Yılından Fırlamış Gibi Görünen Otonom Otobüsü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 12:49

Çin’in Guangzhou kentinde hizmete giren WeRide Robobus, direksiyon, gaz ve fren pedalları olmadan yolcuları güvenle taşıyor. Peki bu yenilikçi hizmetin arkasında nasıl bir teknoloji var? Çin’in Guangzhou kentindeki Biyoteknoloji Adası’nda hizmete giren sürücüsüz Robobus, akıllı ulaşımın geleceğine dair güçlü bir adım olarak dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WeRide’ın Robobus’ı, otomotiv devi Yutong Group’un otonom sürüş için özel olarak tasarlanmış elektrikli aracı üzerine inşa edildi. Bu araçta ne bir direksiyon var ne de gaz ve fren pedalları!

WeRide’ın Robobus’ı, otomotiv devi Yutong Group’un otonom sürüş için özel olarak tasarlanmış elektrikli aracı üzerine inşa edildi. Bu araçta ne bir direksiyon var ne de gaz ve fren pedalları!

Tamamen WeRide’ın Level 4 otonom sürüş teknolojisiyle donatılan Robobus, şehir içi yollar, otoyollar ve tüneller dahil olmak üzere farklı senaryolarda ve hava koşullarında yolculuk sunuyor.

Tamamen WeRide’ın Level 4 otonom sürüş teknolojisiyle donatılan Robobus, şehir içi yollar, otoyollar ve tüneller dahil olmak üzere farklı senaryolarda ve hava koşullarında yolculuk sunuyor.

Robobus, saatte maksimum 40 kilometre hıza ulaşabiliyor ve sabah-akşam yoğun saatlerde, yağmurda ve karda bile güvenli bir şekilde hizmet verebiliyor.

Robobus, saatte maksimum 40 kilometre hıza ulaşabiliyor ve sabah-akşam yoğun saatlerde, yağmurda ve karda bile güvenli bir şekilde hizmet verebiliyor.

Hafta içi sabah 08.00’den akşam 22.00’ye kadar, hafta sonları ise sabah 09:00’dan akşam 18:00’e kadar çalışan Robobus’lar, her 10 dakikada bir hareket ediyor.

Hafta içi sabah 08.00’den akşam 22.00’ye kadar, hafta sonları ise sabah 09:00’dan akşam 18:00’e kadar çalışan Robobus’lar, her 10 dakikada bir hareket ediyor.

Yolcular, WeRide’ın kendi geliştirdiği "WeRide Go" uygulaması üzerinden Robobus’ların anlık konumlarını takip edebiliyor.

Yolcular, WeRide’ın kendi geliştirdiği "WeRide Go" uygulaması üzerinden Robobus’ların anlık konumlarını takip edebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WeRide Robobus, halka açılmadan önce Guangzhou, Zhengzhou ve Nanjing gibi şehirlerde bir yılı aşkın süredir yol testlerinden geçti.

WeRide Robobus, halka açılmadan önce Guangzhou, Zhengzhou ve Nanjing gibi şehirlerde bir yılı aşkın süredir yol testlerinden geçti.

İlk olarak Nisan 2021’de WeRide çalışanlarının işe gidiş-gelişleri için hizmet veren Robobus, COVID-19 pandemisi sırasında da kritik bir rol oynadı.

WeRide, daha önce ticari Robotaxi hizmetiyle de büyük bir başarıya imza atmış ve halka açık yollarda 300.000’den fazla güvenli sürüş gerçekleştirmişti.

WeRide, daha önce ticari Robotaxi hizmetiyle de büyük bir başarıya imza atmış ve halka açık yollarda 300.000’den fazla güvenli sürüş gerçekleştirmişti.

Şimdi ise Robobus ile bu başarıyı daha büyük ölçekli bir hizmete dönüştürmeye hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın