Direksiyon Yok, Sürücü Yok: Çin'in 2050 Yılından Fırlamış Gibi Görünen Otonom Otobüsü
Direksiyon Yok, Sürücü Yok: Çin'in 2050 Yılından Fırlamış Gibi Görünen Otonom Otobüsü
Çin’in Guangzhou kentinde hizmete giren WeRide Robobus, direksiyon, gaz ve fren pedalları olmadan yolcuları güvenle taşıyor. Peki bu yenilikçi hizmetin arkasında nasıl bir teknoloji var? Çin’in Guangzhou kentindeki Biyoteknoloji Adası’nda hizmete giren sürücüsüz Robobus, akıllı ulaşımın geleceğine dair güçlü bir adım olarak dikkat çekiyor.
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WeRide’ın Robobus’ı, otomotiv devi Yutong Group’un otonom sürüş için özel olarak tasarlanmış elektrikli aracı üzerine inşa edildi. Bu araçta ne bir direksiyon var ne de gaz ve fren pedalları!
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Tamamen WeRide’ın Level 4 otonom sürüş teknolojisiyle donatılan Robobus, şehir içi yollar, otoyollar ve tüneller dahil olmak üzere farklı senaryolarda ve hava koşullarında yolculuk sunuyor.
Robobus, saatte maksimum 40 kilometre hıza ulaşabiliyor ve sabah-akşam yoğun saatlerde, yağmurda ve karda bile güvenli bir şekilde hizmet verebiliyor.
Hafta içi sabah 08.00’den akşam 22.00’ye kadar, hafta sonları ise sabah 09:00’dan akşam 18:00’e kadar çalışan Robobus’lar, her 10 dakikada bir hareket ediyor.
Yolcular, WeRide’ın kendi geliştirdiği "WeRide Go" uygulaması üzerinden Robobus’ların anlık konumlarını takip edebiliyor.
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WeRide Robobus, halka açılmadan önce Guangzhou, Zhengzhou ve Nanjing gibi şehirlerde bir yılı aşkın süredir yol testlerinden geçti.
WeRide, daha önce ticari Robotaxi hizmetiyle de büyük bir başarıya imza atmış ve halka açık yollarda 300.000’den fazla güvenli sürüş gerçekleştirmişti.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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