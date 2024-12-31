Direksiyon Yok, Sürücü Yok: Çin'in 2050 Yılından Fırlamış Gibi Görünen Otonom Otobüsü

Çin’in Guangzhou kentinde hizmete giren WeRide Robobus, direksiyon, gaz ve fren pedalları olmadan yolcuları güvenle taşıyor. Peki bu yenilikçi hizmetin arkasında nasıl bir teknoloji var? Çin’in Guangzhou kentindeki Biyoteknoloji Adası’nda hizmete giren sürücüsüz Robobus, akıllı ulaşımın geleceğine dair güçlü bir adım olarak dikkat çekiyor.