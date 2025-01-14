X'in Yapay Zekası Grok Doktorların Gözden Kaçırdığı Kırığı Tespit Etti
X'in Yapay Zekası Grok Doktorların Gözden Kaçırdığı Kırığı Tespit Etti
Bir yapay zekanın doktorlardan daha iyi bir teşhis koyabileceğine inanır mıydınız? Elon Musk’ın geliştirdiği Grok, bunu başardı ve sağlık dünyasında büyük yankı uyandırdı. ABD’li bir anne, kızının röntgen sonuçlarını Grok’a yükledi ve şaşırtıcı bir teşhis aldı. Doktorların fark edemediği kırığı yapay zeka tespit etti, üstelik bunu anında yaptı. Gelin olaya beraber bakalım.
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Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zeka chatbot’u Grok, sadece bilgi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tıbbi görüntüleri analiz edebiliyor. ABD’de bir kadın, Grok’un bu özelliğini kullanarak kızının kırık teşhisini doğrulayan inanılmaz bir başarıya imza attı.
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AJ Kay isimli bir kadın, kızının kötü bir trafik kazası geçirmesinin ardından acil servise başvurdu. Yapılan muayenelerde kızının röntgen sonuçları incelendi ancak doktorlar herhangi bir kırık tespit edemediklerini söyledi
Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Kızının eli soğumaya ve parmaklarını hareket ettiremeyecek hale gelmeye başladı. Bu durum, annenin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturdu ve farklı bir çözüm aramaya itti.
AJ Kay, kızının çekilen röntgenlerini Grok isimli yapay zeka platformuna yükleyerek bir analiz yapmasını istedi. Sonuç ise herkesi şok etti: Grok, kızının kolunda belirgin bir kırık hattını tespit etti.
Bu bilgiyle hemen bir ortopedi uzmanına başvuran Kay, yeni röntgenlerin çekilmesiyle birlikte Grok’un teşhisinin doğru olduğunu öğrendi. Uzmanlar, kızının distal radius kırığı teşhisi koyarak gerekli tedaviye başladı.
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Kay, deneyimini X’te paylaştı ve olay anında yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Annenin hızlı düşüncesi ve yapay zekanın doğruluğu, kısa sürede binlerce kişi tarafından konuşulmaya başlandı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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