X'in Yapay Zekası Grok Doktorların Gözden Kaçırdığı Kırığı Tespit Etti

Bir yapay zekanın doktorlardan daha iyi bir teşhis koyabileceğine inanır mıydınız? Elon Musk’ın geliştirdiği Grok, bunu başardı ve sağlık dünyasında büyük yankı uyandırdı. ABD’li bir anne, kızının röntgen sonuçlarını Grok’a yükledi ve şaşırtıcı bir teşhis aldı. Doktorların fark edemediği kırığı yapay zeka tespit etti, üstelik bunu anında yaptı. Gelin olaya beraber bakalım.