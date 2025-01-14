Kediler Neden Göbeklerini Sevdiğimiz Anda Düşmanlarıymışız Gibi Saldırır?

Siz de kedinizin göbeğini sevmek isterken bir anda düşman gibi algılanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, yalnız değilsiniz. Kediler, göbeklerine dokunulmasından genellikle hoşlanmaz. Bunun sebebi, tahmin ettiğinizden çok daha ilginç! Bazı kediler bunu tolere edebilirken çoğu savunmaya geçer. Bilim insanları, bu davranışın arkasındaki sebebi araştırarak önemli sonuçlar elde etti.