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Kediler Neden Göbeklerini Sevdiğimiz Anda Düşmanlarıymışız Gibi Saldırır?

Kediler Neden Göbeklerini Sevdiğimiz Anda Düşmanlarıymışız Gibi Saldırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 13:32

Siz de kedinizin göbeğini sevmek isterken bir anda düşman gibi algılanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, yalnız değilsiniz. Kediler, göbeklerine dokunulmasından genellikle hoşlanmaz. Bunun sebebi, tahmin ettiğinizden çok daha ilginç! Bazı kediler bunu tolere edebilirken çoğu savunmaya geçer. Bilim insanları, bu davranışın arkasındaki sebebi araştırarak önemli sonuçlar elde etti.

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National Geographic’in bir araştırmasına göre, kedilerin göbeklerine dokunulmasından hoşlanmamasının sebebi basit bir anatomik gerçeğe dayanıyor: hassasiyet.

National Geographic’in bir araştırmasına göre, kedilerin göbeklerine dokunulmasından hoşlanmamasının sebebi basit bir anatomik gerçeğe dayanıyor: hassasiyet.

Pensilvanya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden hayvan davranış bilimci Lena Provoost, kedilerin göbek ve kuyruk bölgelerindeki tüy foliküllerinin aşırı hassas olduğunu belirtiyor. Bu bölgeler, aşırı uyarılmaya çok açık.

Pensilvanya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden hayvan davranış bilimci Lena Provoost, kedilerin göbek ve kuyruk bölgelerindeki tüy foliküllerinin aşırı hassas olduğunu belirtiyor. Bu bölgeler, aşırı uyarılmaya çok açık.

Bu nedenle göbeklerine yapılan her dokunuş kediler için fazla yoğun bir his yaratabiliyor ve bu da savunmaya geçmelerine yol açıyor.

Elbette tüm kediler aynı tepkiyi vermiyor. Bazı kediler göbek sevilmesini seviyor olabilir. Yani tamamen kedinin bireysel karakterine bağlıdır. Her bir kedinin farklı bir kişiliği ve tercihleri olduğunu unutmamak gerekiyor.

Elbette tüm kediler aynı tepkiyi vermiyor. Bazı kediler göbek sevilmesini seviyor olabilir. Yani tamamen kedinin bireysel karakterine bağlıdır. Her bir kedinin farklı bir kişiliği ve tercihleri olduğunu unutmamak gerekiyor.

Göbeğini sevmeyi denemeden önce kedinizin işaretlerini anlamaya çalışmak, sizin ve kedinizin mutluluğu için önemli.

Göbeğini sevmeyi denemeden önce kedinizin işaretlerini anlamaya çalışmak, sizin ve kedinizin mutluluğu için önemli.
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Bir dahaki sefere kedinizin yumuşacık göbeğini sevme dürtüsüne kapıldığınızda, bu bilgilere kulak verin. Belki de en iyisi, o pamuk gibi göbüşleri uzaktan sevmek!

Bir dahaki sefere kedinizin yumuşacık göbeğini sevme dürtüsüne kapıldığınızda, bu bilgilere kulak verin. Belki de en iyisi, o pamuk gibi göbüşleri uzaktan sevmek!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mirliva RA

kediler,,, dünyanın süsü yaa, aşığım bunların hepsinee her birinee

Türker Gökçe

Orayı sevmenin de bir zamanı var.Özellikle kucağında sana güvenip sırtüstü horul horul uyuduğunda 😊 Zaten en güzeli de böyle değil mi zamanla alışarak güven ... Devamını Gör