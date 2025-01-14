Eurovision'a Neden Avrupa Ülkesi Olmayan Ülkeler de Katılabiliyor?
Eurovision'a Neden Avrupa Ülkesi Olmayan Ülkeler de Katılabiliyor?
Eurovision Şarkı Yarışması, sadece Avrupa ülkelerinin sahne aldığı bir etkinlik gibi görünse de Avustralya gibi coğrafi olarak Avrupa’ya ait olmayan ülkelerin de yarışmada boy göstermesiyle dikkat çekiyor. Peki, bu durum nasıl açıklanabilir? Avrupa dışındaki ülkeler bu yarışmaya nasıl dahil olabiliyor? Cevabı düşündüğünüzden daha ilginç. Gelin bakalım.
Eurovision’a katılımın temel kuralı, yarışmanın Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenmesinde saklıdır. EBU, Avrupa kıtasındaki televizyon yayıncılarının oluşturduğu bir birliktir. Ancak birliğe üye olmak için coğrafi olarak Avrupa’da yer almak zorunlu değil.
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EBU üyeliği, Avrupa Yayın Alanı’nda bulunan veya Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) üye olan yayıncı kuruluşlara açıktır. Bu nedenle İsrail, Ermenistan, Azerbaycan ve hatta Avustralya gibi ülkeler EBU’ya üye olarak Eurovision’a katılabiliyor.
Avustralya’nın Eurovision sahnesine çıkması ise oldukça özel bir hikayeye dayanıyor. Ülke, Eurovision’a yıllardır büyük ilgi gösteren sadık bir izleyici kitlesine sahip.
2015 yılında, yarışmanın 60. yıl dönümünde bir kutlama amacıyla Avustralya’ya davet edildi ve ülkedeki yoğun ilgi nedeniyle geçici katılım kalıcı hale getirildi.
Bu katılım, Avustralya’nın EBU’ya "asosiye üye" olarak bağlı olması sayesinde mümkün oldu. Yani EBU’nun koyduğu kurallar çerçevesinde, coğrafi sınırlar bir engel teşkil etmiyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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