Eurovision'a Neden Avrupa Ülkesi Olmayan Ülkeler de Katılabiliyor?

Eurovision Şarkı Yarışması, sadece Avrupa ülkelerinin sahne aldığı bir etkinlik gibi görünse de Avustralya gibi coğrafi olarak Avrupa’ya ait olmayan ülkelerin de yarışmada boy göstermesiyle dikkat çekiyor. Peki, bu durum nasıl açıklanabilir? Avrupa dışındaki ülkeler bu yarışmaya nasıl dahil olabiliyor? Cevabı düşündüğünüzden daha ilginç. Gelin bakalım.

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