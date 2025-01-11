"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Evde evcil hayvan istemeyen ebeveynler genelde net konuşur. 'O gelirse ben giderim!' cümlesi bu durumun klasik bir örneğidir. Ancak işin rengi bir süre sonra değişir. O istemedikleri hayvan evin gözbebeği olur. Üstelik bu kez kulu kölesi olan onlar olur! Gelin o tatlı anlara beraber bakalım 😻