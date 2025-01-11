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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 16:27

Evde evcil hayvan istemeyen ebeveynler genelde net konuşur. 'O gelirse ben giderim!' cümlesi bu durumun klasik bir örneğidir. Ancak işin rengi bir süre sonra değişir. O istemedikleri hayvan evin gözbebeği olur. Üstelik bu kez kulu kölesi olan onlar olur! Gelin o tatlı anlara beraber bakalım 😻

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 😻

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1. "Ben köpek insanıyım, kedilere asla dokunamam" 😂

1. "Ben köpek insanıyım, kedilere asla dokunamam" 😂

2. "Bi' de ona mı para yetiştireceğim?" dedikten sonra masraf edilen o kedi evi... Seviyorsun kabul et artık!

2. "Bi' de ona mı para yetiştireceğim?" dedikten sonra masraf edilen o kedi evi... Seviyorsun kabul et artık!

3. "Yemek masasına kesinlikle yaklaşmayacak!" 😂

3. "Yemek masasına kesinlikle yaklaşmayacak!" 😂

4. "Sen kendi evinde bakarsın" 😂👇🏻

4. "Sen kendi evinde bakarsın" 😂👇🏻

5. "Gece uyurken yüzüme saldırır" 😂

5. "Gece uyurken yüzüme saldırır" 😂
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6. Hep kedi-köpek mi paylaşacağız? Biraz da bu tatlı kuşu görün istedik!

6. Hep kedi-köpek mi paylaşacağız? Biraz da bu tatlı kuşu görün istedik!

7. "Köpekle falan uğraşamam ben, benim işim başımdan aşkın!"

7. "Köpekle falan uğraşamam ben, benim işim başımdan aşkın!"

8. "Seni de onunla birlikte kapının önüne koyarım" 😂

8. "Seni de onunla birlikte kapının önüne koyarım" 😂

9. Kedilerin bu istemeyen kişilerin yanına gidip illa kendilerini sevdirmeleri yok mu! Şeytana pabucunu ters giydirirler 😂

9. Kedilerin bu istemeyen kişilerin yanına gidip illa kendilerini sevdirmeleri yok mu! Şeytana pabucunu ters giydirirler 😂

10. "Babam hayatı boyunca köpeklerden çok korktu ancak şimdi en büyük dostu bir köpek..." 😻

10. "Babam hayatı boyunca köpeklerden çok korktu ancak şimdi en büyük dostu bir köpek..." 😻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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