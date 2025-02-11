Hayvanların da Tıpkı İnsanlar Gibi Kan Grupları Var mı?

Hayvanların da insanlar gibi kan gruplarına sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bazı hayvanlarda bu gruplar oldukça basit, bazılarında ise çok karmaşık olabiliyor. Özellikle kediler, köpekler ve atlar gibi evcil hayvanların kan grupları dikkat çekici bir çeşitlilik sunuyor. Kan grupları, sadece insanlara özgü bir özellik değil. Detaylar sizi oldukça şaşırtabilir!