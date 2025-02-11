Hayvanların da Tıpkı İnsanlar Gibi Kan Grupları Var mı?
Hayvanların da Tıpkı İnsanlar Gibi Kan Grupları Var mı?
Hayvanların da insanlar gibi kan gruplarına sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bazı hayvanlarda bu gruplar oldukça basit, bazılarında ise çok karmaşık olabiliyor. Özellikle kediler, köpekler ve atlar gibi evcil hayvanların kan grupları dikkat çekici bir çeşitlilik sunuyor. Kan grupları, sadece insanlara özgü bir özellik değil. Detaylar sizi oldukça şaşırtabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan kan grubu sistemi oldukça basit bir şekilde üç antijen üzerinden çalışır: A, B ve O. İnsanlar bu antijenlere göre A, B, AB veya O kan grubuna sahiptir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin köpeklerin kan grupları, "Dog Erythrocyte Antigen" (DEA) adı verilen bir sisteme dayanır ve 8'den fazla farklı antijen içerir. Bazı ırklarda ise bu antijenlerin dağılımı daha homojendir.
Yeni kan grupları keşfedilmeye devam ediyor. Örneğin Dalmaçya ırkına özgü olan "Dal" grubu oldukça yeni.
Kedilerde işler biraz daha sadeleşiyor. Sadece iki ana kan grubu bulunur: A ve B. Ancak bu gruplar insanlardakinden farklıdır. Kedilerin büyük çoğunluğu (%90) A kan grubuna sahiptir.
Daha nadir ve egzotik olan safkan kedilerde ise B kan grubuna rastlanabilir. Ayrıca çok nadir olsa da AB kan grubu da mevcuttur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atlarda ise kan grubu sistemi 30 farklı kombinasyon içeren 8 antijene dayanır. A, C, D, K, P, Q, U gibi gruplar uluslararası olarak tanınır, ancak T antijeni hala araştırılmaktadır.
İnekler, belki de bu konuda en karmaşık olan hayvanlardır. 11 ana kan grubu vardır ancak bunlardan biri (B grubu) tek başına 60’tan fazla farklı antijen içerir!
Hayvanların kan grupları, onların biyolojik sistemlerindeki çeşitliliği anlamamıza yardımcı oluyor. İnsanlarla pek çok ortak özelliğe sahip olsalar da hayvanlar çok daha karmaşık bir yapıya sahip.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın