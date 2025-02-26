"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Bazı ebeveynler, evde bir hayvan fikrine ilk başta kesinlikle karşı çıkar. “Asla bakmam, o gelirse ben giderim!” diyerek net bir tavır koyarlar. Ama işler genelde beklenildiği gibi gitmez. Bir bakmışsınız, en çok karşı çıkan kişi hayvanın peşinden ayrılmıyor. Gelin o tatlı anlara beraber bakalım!