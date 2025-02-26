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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 20:18

Bazı ebeveynler, evde bir hayvan fikrine ilk başta kesinlikle karşı çıkar. “Asla bakmam, o gelirse ben giderim!” diyerek net bir tavır koyarlar. Ama işler genelde beklenildiği gibi gitmez. Bir bakmışsınız, en çok karşı çıkan kişi hayvanın peşinden ayrılmıyor. Gelin o tatlı anlara beraber bakalım!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 👇🏻😻

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1. "Kedileri sevmediğini söylüyordu, ona inanabiliyor musunuz?" 😹

1. "Kedileri sevmediğini söylüyordu, ona inanabiliyor musunuz?" 😹

2. "Bir köpek bile istemiyordu şimdi ikinciyi sahiplendi!" 😻

2. "Bir köpek bile istemiyordu şimdi ikinciyi sahiplendi!" 😻

3. "Yani, ne diyebilirim ki..." 😻

3. "Yani, ne diyebilirim ki..." 😻

4. "Kediyi sahiplenişimizin 1. haftasıydı!" 😻 Babalar, seviyorsunuz işte kabul edin artık!

4. "Kediyi sahiplenişimizin 1. haftasıydı!" 😻 Babalar, seviyorsunuz işte kabul edin artık!

5. "Sen götürmezsen ben kapının önüne koyarım diyordu şimdi rahat etsin diye yastık bile getiriyor!"

5. "Sen götürmezsen ben kapının önüne koyarım diyordu şimdi rahat etsin diye yastık bile getiriyor!"
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6. Evde hayvan istemeyene bakın hele, şimdi bebek gibi tutuyor! 😻

6. Evde hayvan istemeyene bakın hele, şimdi bebek gibi tutuyor! 😻

7. İkisi de halinden çok memnun!

7. İkisi de halinden çok memnun!

8. WhatsApp durumlarında bile kedisini paylaştığına yemin edebiliriz! 😹

8. WhatsApp durumlarında bile kedisini paylaştığına yemin edebiliriz! 😹

9. 10/10 aktivite! 😻

9. 10/10 aktivite! 😻

10. Bu fotoğrafa kalbimizi bıraktık! 😻

10. Bu fotoğrafa kalbimizi bıraktık! 😻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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