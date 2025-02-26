"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler
Bazı ebeveynler, evde bir hayvan fikrine ilk başta kesinlikle karşı çıkar. “Asla bakmam, o gelirse ben giderim!” diyerek net bir tavır koyarlar. Ama işler genelde beklenildiği gibi gitmez. Bir bakmışsınız, en çok karşı çıkan kişi hayvanın peşinden ayrılmıyor. Gelin o tatlı anlara beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Kedileri sevmediğini söylüyordu, ona inanabiliyor musunuz?" 😹
2. "Bir köpek bile istemiyordu şimdi ikinciyi sahiplendi!" 😻
3. "Yani, ne diyebilirim ki..." 😻
4. "Kediyi sahiplenişimizin 1. haftasıydı!" 😻 Babalar, seviyorsunuz işte kabul edin artık!
5. "Sen götürmezsen ben kapının önüne koyarım diyordu şimdi rahat etsin diye yastık bile getiriyor!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde hayvan istemeyene bakın hele, şimdi bebek gibi tutuyor! 😻
7. İkisi de halinden çok memnun!
8. WhatsApp durumlarında bile kedisini paylaştığına yemin edebiliriz! 😹
9. 10/10 aktivite! 😻
10. Bu fotoğrafa kalbimizi bıraktık! 😻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın