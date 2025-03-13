Erdoğan'ın Polonya Başbakanı Tusk'a Verdiği Hediyenin Tarihi Anlamı Ne?
Erdoğan'ın Polonya Başbakanı Tusk'a Verdiği Hediyenin Tarihi Anlamı Ne?
Polonya Başbakanı Donald Tusk geçtiğimiz gün Türkiye ziyaretinde bulundu. Ortak düzenlenen basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Polonyalı lider sosyal medya hesabından kendisine hediye edilen tarihi bir belgeyi paylaştı. Arşiv niteliği taşıyan belge ise 1745 yılında o dönemin Polonyasına karşılık gelen Leh Kralı'nın Osmanlı sadrazamına yazdığı bir mektup. Peki bu mektupta neler yazıyor ve günümüzde değişen uluslararası dengelerle ilgili referanslar da var mı?
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Donald Trump'ın ikinci kez başkanlığa seçilmesi Dünya siyasetindeki kuralları sil baştan değiştirdi.
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Tusk Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği bir belgeyi sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı.
Peki bu mektup neyi içeriyor?
Belgenin 1745 yılına ait olması da günümüz ilişkilerine bakınca sembolik bir mesaj içeriyor.
Bu belgeden yaklaşık 30 yıl sonra Lehistan Litvanya Birliği parçalanma sürecine girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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