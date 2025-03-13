Erdoğan'ın Polonya Başbakanı Tusk'a Verdiği Hediyenin Tarihi Anlamı Ne?

Ancak bağımsızlığını kaybeden Polonya'yı resmi olarak tanıyan tek ülke Osmanlı oldu. Osmanlı protokolünde sembolik olarak da olsa yıllarca Lehistan elçisine yer verilmiş olması da imparatorluğun verdiği en büyük desteklerdendi.

Ayrıca Rus işgalindeki Polonya'da doğan isyan hareketi olan Bar Konfederasyonu'na da dolaylı yoldan destek verilmişti.