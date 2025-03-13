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Erdoğan'ın Polonya Başbakanı Tusk'a Verdiği Hediyenin Tarihi Anlamı Ne?

Erdoğan'ın Polonya Başbakanı Tusk'a Verdiği Hediyenin Tarihi Anlamı Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.03.2025 - 12:36

Polonya Başbakanı Donald Tusk geçtiğimiz gün Türkiye ziyaretinde bulundu. Ortak düzenlenen basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Polonyalı lider sosyal medya hesabından kendisine hediye edilen tarihi bir belgeyi paylaştı. Arşiv niteliği taşıyan belge ise 1745 yılında o dönemin Polonyasına karşılık gelen Leh Kralı'nın Osmanlı sadrazamına yazdığı bir mektup. Peki bu mektupta neler yazıyor ve günümüzde değişen uluslararası dengelerle ilgili referanslar da var mı?

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Donald Trump'ın ikinci kez başkanlığa seçilmesi Dünya siyasetindeki kuralları sil baştan değiştirdi.

Donald Trump'ın ikinci kez başkanlığa seçilmesi Dünya siyasetindeki kuralları sil baştan değiştirdi.

Trump'a yakın isimlerin NATO'dan çıkma gibi düşüncelerini dile getirmesi, Biden yönetiminin tam destek verdiği Ukrayna'ya giden desteğin yeni dönemde kesilmesi ve hatta bu yüzden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin kameralar önünde azarlanması dengeleri değiştirdi. Gözler olası bir Rus tehdidine karşı NATO'nun eski kıtadaki en büyük kara ordularından ikisine sahip olan Polonya ve Türkiye'e çevrildi. Bu bağlamda dostluk mesajları verildi. Geçmiş yıllarda Türkiye aleyhine sert sözler söyleyen Polonya Başbakanı Donald Tusk ilişkileri geliştirmek adına Ankara'ya iade-i ziyarette bulundu.

Tusk Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği bir belgeyi sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı.

Tusk Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği bir belgeyi sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı.

@RTErdogan , bu hediye için teşekkür ederim - 1745 yılında Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılmış bir mektup. Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli.

Peki bu mektup neyi içeriyor?

Peki bu mektup neyi içeriyor?

1745 tarihli mektup, Polonya'dan Osmanlı sadrazamına gönderilmişti. İki ülke arasındaki barışı ve dostluğu sembolize eden ve diplomatik bağların tarihini yansıtan belgede ticaret, ittifaklar veya sınır anlaşmaları gibi detaylar var. Mektup Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde de 3/89 numarasıyla yer alıyor.

Belgenin 1745 yılına ait olması da günümüz ilişkilerine bakınca sembolik bir mesaj içeriyor.

Belgenin 1745 yılına ait olması da günümüz ilişkilerine bakınca sembolik bir mesaj içeriyor.

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Lehistan-Litvanya Birliği arasındaki diplomatik ve ticari ortak çıkarlar mevcuttu. Bu çıkarların en başında Rusların genişlemeci politikasını durdurmak geliyordu.

Bu belgeden yaklaşık 30 yıl sonra Lehistan Litvanya Birliği parçalanma sürecine girdi.

Bu belgeden yaklaşık 30 yıl sonra Lehistan Litvanya Birliği parçalanma sürecine girdi.

Ancak bağımsızlığını kaybeden Polonya'yı resmi olarak tanıyan tek ülke Osmanlı oldu. Osmanlı protokolünde sembolik olarak da olsa yıllarca Lehistan elçisine yer verilmiş olması da imparatorluğun verdiği en büyük desteklerdendi. 

Ayrıca Rus işgalindeki Polonya'da doğan isyan hareketi olan Bar Konfederasyonu'na da dolaylı yoldan destek verilmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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