Onlar Yoksa Eksiğiz! Her Sene Sabırla Heyecanla Beklediğimiz 11 Şey

Türkiye'de ayılıp bayıldığımız bittiğimiz pek çok yapım olsa da bir Oscar'ımız yok. Ancak bu Oscar Ödülleri'ni izlemediğimiz anlamına gelmiyor. Tüm dünyanın kilitlendiği Oscar Ödülleri'ne biz de kilitleniyoruz elbette. Hangi yapım, hangi yönetmen ödül almış veya kim şık kim rüküş bir numaralı gündemimiz oluyor.

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri bir film veya oyuncu için zirveye çıkmak anlamını taşıyor. Sadece sinema severlere değil moda meraklılarını da kırmızı halı yürüyüşleri unutulmaz an yaşatıyor. Hollywood ışıltısının zirve yaptığı gece ertesi gün kim şık kim rüküş tartışmaları alıp başını gidiyor. Oscar adayı veya kazanan filmler herkes için bir ‘izlenecekler listesi’ oluşturduğu da bir gerçek. Her yıl törende sahneye ödülünü almaya gidenlerin yapacağı konuşma da merakla bekleniyor. Politik duruşlar, sosyal mesajlar, toplumsal gündemler oyuncular aracılığıyla dünyaya duyuruluyor. Sadece hangi filmlerin kazandığı tartışılmıyor ünlü isimler tarafından sergilenen duruş da küresel tartışma alanını doğurmuş oluyor. Oscar, yıllarca konuşulacak olaylara da sahne oluyor. Leonarda DiCaprio’nun Oscar zaferi, Will Smith’in tokadı bu anlardan sadece birkaçı…