Onlar Yoksa Eksiğiz! Her Sene Sabırla Heyecanla Beklediğimiz 11 Şey
Zaman su gibi akıp gidiyor… Takvimler değişse de bazı heyecanlarımız zamana yenilmiyor. Bazı anlar vardır ki kaç yaşına gelirsen gel içindeki çocuğun o heyecanını, midesindeki kelebeklerin aynı hızda kanat çırpmasına engel olamazsın. Son olarak ülkece Yaren Leyleğin Adem Amcanın kayığına konup konmayacağı ana kilitlendik. Bu hasret bugün son bulurken Yaren Leylek her sene içimizi kıpır kıpır yapan bir şeyleri sabırla ve heyecanla beklediğimizi gösterdi.
Bahsettiğim şeyler sadece içimizdeki romantik kediyi ortaya çıkaran şeyler değil elbette. Mesela fanatik sarı kırmızılı veya sarı lacivertli birisi için derbi günü, yaz tatilini iple çeken bir öğrenci için okulun son cuması veya çalışan için yılın zam ayı… Siz yoksanız bir eksiğiz!
İşte her sene sabırla beklediğimiz şeyler…
1. Yılbaşı
2. Yeni yılın ilk saatleri... Viyana Filarmoni Orkestrası
3. Eurovision
4. Yaren Leylek
5. Marteniçka bileklikleri
6. Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi
7. Hafta sonuyla birleştirilen bayram tatilleri
8. Şampiyonlar Ligi Finali
9. Oscar Ödülleri
10. Maaş zammı
11. ⭐️BONUS⭐️ Seçim
Peki sizin her sene merakla beklediğiniz şey nedir? Yorumlarda buluşalım!! 👇 👀
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