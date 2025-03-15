Onlar Yoksa Eksiğiz! Her Sene Sabırla Heyecanla Beklediğimiz 11 Şey

Bana X ve Z kuşağından birisini gösterin ki 'EVRİ VEY DET AY KEENNN' diye bağırmamış olsun! Ya da 'Tüvelv poyintt goo tuuuu' sözünü duyduğu an aklına Eurovision gelmesin! 1956 yılından itibaren hayatımızda olan Eurovision’a 30’u aşkın ülke katılıyor. Hayatımıza girmesi ise 1975 senesinde Semiha Yankı’nın yarışmaya katılmasıyla başladı. Nilüfer, Ajda Pekkan, Şebnem Paker, Kenan Doğulu, Can Bonomo, Hadise… ve daha birçok isim Türkiye’ye birincilik getirmek için yarıştı. Sertap Erener’in 2003 yılında Eurovision’da şampiyon olmasıyla yarışma adeta baştacımız oldu. Ta ki 2012 yılına kadar… Türkiye Eurovision’a son olarak 2012 yılında katıldı. TRT 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve 'politik oylamaları' sebep göstererek Malmö'de gerçekleştirilen yarışmadan çekildiğini bildirmiştir.

Türkiye çekildi çekilmesine ama biz hala Eurovision'u takip etmeyi bırakmadık. Cazip gelen hem sanatçıların birbiriyle yarışması, hem hangi ülke hangi ülkeye kaç puan verdi merakı, hem de sahne şovları ve 'Bakalım hangi şarkı güzel' yorumları. Eurovision'u izlerken arkadaşlarıyla tüm akşam goygoyunu yapmayan var mıdır? Eurovision Şarkı Yarışması'nı izleyip de sahneye çıkan her ülkeye jüri edasıyla yorum yapmayan olmuş mudur hiç? Sanmam.

Eurovision’a katılmıyor olsak da yine “Bu sene hangi ülke nasıl şov yapacak?” Diye merakla bekliyoruz. Fark ülkelerin müziğini, kültürlerini izlemek için harika bir deneyim. Ülkeler birbirlerine oy yağdırırken bir yandan da dünyaya birlik ve dostluk mesajları verilerek müziğin evrensel oluşuna dikkat çekiliyor. Kendi ülkemiz yarışırken nefeslerimizi tutup izlerken yarışmadığımız zamanlarda da bir ülkeyi tutup onun kazanmasını istemek veya arkadaşlarla iddiaya girmek büyük keyif. Eurovision artık sadece TV ekranlarında değil Twitter, Instagram, TikTok gibi platformlarda da anında viral oluyor. Performanslar, puanlamalar, o meşhur “12 points go to…” anı dalga dalga yayılıyor.