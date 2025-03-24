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Sana Temizlikte Zaman Kazandıracak Şey Ne?

etiket Sana Temizlikte Zaman Kazandıracak Şey Ne?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 12:31

Temizlik yaparken 'Keşke zamanı bükebilsem…' dediğin oluyor mu? 🕒 Kimimiz hızlı, kimimiz düzenli, kimimiz teknolojiye güveniyor. Peki senin zaman kurtaran süper gücün hangisi?

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Toz alırken en çok ne sinir eder?

Haftalık temizlik rutinini nasıl yaparsın?

Birisi "Temizlik malzemelerin nerede?" diye sorsa…

Birisi "Temizlik malzemelerin nerede?" diye sorsa…

Seni yarı yolda bırakmayan temizlik malzemesi, bunlardan hangisi?

Evin en temiz olması gereken yeri sence neresi?

Evin en temiz olması gereken yeri sence neresi?
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Peki evin en çok hangi bölgesini temizlerken çok vakit harcıyorsun?

Dürüst ol: Evini temizlemediğin için misafir kabul etmediğin oldu mu?

Son sorudayız! Temizlik bittiğinde tam olarak ne hissediyorsun, öğrenebilir miyiz?

Temizliği parçalara bölerek planlı yapabilirsin!

Sana temizlikte zaman kazandıracak şey, temizliği parçalara bölerek yapman. Çünkü bütün temizliği aynı anda yapmaya çalışman gözünde büyür ve ertelersin. Ama örneğin önce salonu, sonra banyoyu ve ardından mutfağı temizlersen, yani belirli bir sırayla yaparsan, temizlik yapmak sana eziyet gibi gelmez. Bizce bu fikri bir düşün!

Haftanın 2 gününü temizliğe ayırabilirsin!

Haftada 2 günü belirleyip temizliğe odaklanarak işleri biriktirmekten kurtulabilirsin! ⏱️ Örneğin salı ve cumartesi günlerini 'temizlik günü' ilan edip tüm evi toparlayabilirsin. Bu rutin zaman yönetimini kolaylaştırır ve stresini azaltır. 

Not: Başlamadan önce en sevdiğin şarkıyı aç, küçük bir motivasyonla işler daha keyifli hale gelebilir!

Philips Aqua Trio 9000 Islak & Kuru Kablosuz Dikey Süpürge sana epey zaman kazandıracak!

Philips Aqua Trio 9000 Islak & Kuru Kablosuz Dikey Süpürge sana epey zaman kazandıracak!

Sana zaman kazandıracak şeyin ne olduğu çok net: Philips Aqua Trio 9000 Islak & Kuru Kablosuz Dikey Süpürge! 45 dakikaya kadar çalışma süresi sayesinde evin bütün temizliğini tek seferde bitirebilirsin. 3 farklı temizleme modu; düzenli ıslak temizlik için tasarlanmış normal ıslak mod, inatçı lekeleri temizlemek için tasarlanmış yoğun ıslak mod ve zeminde kalan nemi gidermek için tasarlanmış su emme modu ile hijyenik bir temizliğin yanında hız kazanacaksın!

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Ma Belle
Ma Belle
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