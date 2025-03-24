Sana Temizlikte Zaman Kazandıracak Şey Ne?

Sana temizlikte zaman kazandıracak şey, temizliği parçalara bölerek yapman. Çünkü bütün temizliği aynı anda yapmaya çalışman gözünde büyür ve ertelersin. Ama örneğin önce salonu, sonra banyoyu ve ardından mutfağı temizlersen, yani belirli bir sırayla yaparsan, temizlik yapmak sana eziyet gibi gelmez. Bizce bu fikri bir düşün!